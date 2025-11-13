Apple rilascia la seconda beta di iOS, iPadOS e macOS 26.2 con numerosi miglioramenti

Apple prosegue il ciclo di sviluppo dei propri sistemi operativi con la seconda beta di iOS 26.2, iPadOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2, visionOS 26.2 e macOS Tahoe 26.2. Le nuove build arrivano a circa una settimana dalle prime versioni distribuite agli sviluppatori: un ritmo ormai consolidato, pensato per iterare rapidamente sul linguaggio visivo introdotto con iOS 26 e sulle novità funzionali presentate nel corso dell’autunno. Le build sostituiscono quelle rilasciate tra il 4 e il 6 novembre e segnano un ulteriore passo verso le release stabili attese per dicembre.

Le novità principali su iOS e iPadOS 26.2

Con la beta 2 arrivano affinamenti mirati principalmente all’interfaccia. L’app Metro adotta completamente lo stile Liquid Glass, con superfici traslucide che reagiscono ai movimenti e due indicatori tridimensionali che simulano in modo realistico il comportamento dei livelli a bolla. Un aggiornamento coerente con la filosofia estetica introdotta da Apple per unire elementi fisici e digitali in un’unica esperienza visiva.

Sono state ritoccate anche le animazioni dei menu che si espandono dai pulsanti angolari, ora più reattive e caratterizzate da un effetto “bouncy” simile a quanto mostrato alla WWDC 2025. Su CarPlay debutta la possibilità di gestire l’attivazione dei messaggi fissati direttamente dall’interfaccia di bordo, senza dipendere dalle impostazioni di iMessage.

Aggiornamenti rilevanti anche per l’app Games, che diventa un vero centro operativo per le attività videoludiche nell’ecosistema Apple. Oltre a un nuovo splash screen, l’app introduce notifiche più complete, eventi live, storico dei download, interazioni sociali e la possibilità di inviare inviti a sfide e sessioni multiplayer in tempo reale.

Edge Light e le novità di macOS Tahoe

La beta di macOS Tahoe 26.2 introduce Edge Light, una funzione che crea un anello luminoso virtuale attorno al display per migliorare l’illuminazione del volto durante le videochiamate. Grazie al Neural Engine dei Mac con Apple Silicon, il sistema riconosce posizione e dimensioni del volto e regola dinamicamente l’intensità della luce. L’effetto si adatta anche al movimento del cursore, ritraendosi quando necessario per non interferire con le operazioni. La funzione è compatibile con le principali app di videoconferenza ed è supportata anche da Studio Display e da fotocamere esterne.

Le prime novità della beta 26.2

Le precedenti versioni avevano già introdotto funzioni significative, tra cui AirPods Live Translation in Europa, il nuovo Liquid Glass slider per la schermata di blocco, aggiornamenti per Meteo e miglioramenti per le password. Freeform ha acquisito le tabelle, Promemoria una funzione di allarme sincronizzata con Orologio, mentre watchOS ha rivisto il punteggio del sonno. Sul fronte sicurezza sono stati introdotti gli Enhanced Safety Alerts, e nel codice compaiono riferimenti al futuro AirDrop con scambio tramite PIN valido per 30 giorni.

Distribuzione e tempistiche

Apple raccomanda prudenza nell’installazione delle beta, in quanto potrebbero essere presenti bug o instabilità. È preferibile utilizzarle su dispositivi non principali e solo dopo un backup completo. Le versioni pubbliche, più stabili, seguiranno nei giorni successivi, mentre il rilascio definitivo resta previsto entro la prima metà di dicembre.