AMAZON, svelata la data d’inizio del BLACK FRIDAY: ecco quando COMINCIA

L’attesa per il Black Friday di Amazon cresce come un conto alla rovescia carico di adrenalina. Questo è il periodo più acceso dell’anno, la settimana più attesa, carica di sconti come il sacco di Babbo Natale. I carrelli si preparano a riempirsi, mentre l’entusiasmo sale come una fiamma pronta ad esplodere. Si parla di offerte pazzesche, di prezzi che sembrano incredibili. L’aria è elettrica, quasi palpabile e tutti noi siamo pronti, con carta di credito alla mano. Le voci circolano da settimane, le wishlist crescono e si tiene d’occhio quella piastra per waffle nell’attesa che sia scontata. Ma quando comincia il Black Friday di Amazon? Ora lo sappiamo finalmente, si conoscono data ed ora precisi!

L’Amazon Black Friday va dal 20 novembre dalle 00:00 all’1 dicembre alle 23:59

Finalmente è tutto chiaro, il Black Friday di Amazon inizia alle 00:00 del 20 novembre e termina alle 23:59 del 1 dicembre. Dodici giorni incandescenti di sconti pazzi tutti targati Amazon. Una maratona a chi si aggiudica i pezzi migliori. Si sussurra che le offerte siano più calde che mai, roventi come un tostapane, pronte a sorprendere. Dai dispositivi tech ai prodotti per la casa, dai profumi ai giochi, tutto diverrà irresistibile, anche quella candela dal nome strano. Chi ama la convenienza non può distogliere lo sguardo dallo schermo.

Amazon trasforma novembre in un mese di occasioni senza paragoni. Le offerte del Black Friday coinvolgeranno ogni categoria, attirando chiunque ami la convenienza. Si parla di sconti fino a far girare la testa, di prezzi ribassati su prodotti iconici e di sorprese che lasciano senza parole. I timer scorreranno inesorabili ed ogni secondo diverrà decisivo. Le offerte Amazon sono pronte, manca solo il via ufficiale. Chi potrà resistere ai prezzi tagliati tanto aspettati? Ci si può persino anticipare sui regali di Natale, un’occasione perfetta per non spendere tutto in una volta e pagare a prezzo pieno arrivando all’ultimo istante. Dove andare per non perdere le offerte? Basta cliccare direttamente qui su questo link e si verrà indirizzati alla pagina di Amazon con tutte le info.