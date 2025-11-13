Educazione finanziaria e AI diventano materie di studio?

Nel Regno Unito potrebbe prendere forma una riforma dell’istruzione che punta a ridefinire le competenze del futuro. Nel dettaglio, il governo di Keir Starmer ha messo in agenda una revisione di ampio respiro dei programmi scolastici. Ciò con l’obiettivo di coniugare conoscenze tradizionali e nuove esigenze della società digitale. A tal proposito, la ministra dell’Istruzione Bridget Phillipson ha annunciato quello che è stato definito il più esteso aggiornamento del sistema educativo inglese degli ultimi dieci anni. Il progetto intende introdurre nel curriculum materie dedicate all’intelligenza artificiale e all’educazione finanziaria. Due ambiti ritenuti strategici per la formazione dei cittadini di domani.

Educazione finanziaria e intelligenza artificiale insieme nelle scuole

La ministra ha sottolineato come lo studio dell’AI possa aiutare a comprendere i meccanismi che regolano gli algoritmi, ma anche a riconoscere e contrastare fenomeni di disinformazione e fake news. Sul fronte economico, invece, si punta a fornire strumenti pratici. Il tutto per affrontare le responsabilità dell’età adulta. Come imparare a gestire un bilancio familiare, comprendere il funzionamento di un mutuo o pianificare le proprie spese.

Il piano è attualmente al vaglio di un gruppo di esperti. Secondo il ministero, l’intento è creare un modello di apprendimento più flessibile e aderente alla realtà economica e tecnologica del Paese. Le associazioni di categoria hanno accolto positivamente l’iniziativa, anche se hanno segnalato la necessità di un incremento dei finanziamenti pubblici e di un potenziamento del corpo docente per garantire l’efficacia della riforma.

Allo stesso tempo, il governo starebbe valutando anche una modifica al sistema di esami finali. Tra le ipotesi in discussione figura il rafforzamento del modello a più materie dei GCSE e la possibile abolizione dell’English Baccalaureate (EBacc). Quest’ultimo introdotto dai precedenti governi conservatori per valorizzare i risultati in inglese, matematica, scienze, storia o geografia e una lingua straniera. L’esecutivo considera tale schema troppo rigido e distante dalle competenze richieste oggi. Preferendo un’impostazione orientata all’alfabetizzazione digitale e alle abilità pratiche.

La trasformazione del sistema educativo britannico si inserisce così in un più ampio processo di adattamento delle istituzioni pubbliche alle sfide tecnologiche e sociali del presente. Se approvata, la riforma potrebbe segnare un cambio di paradigma, orientando la scuola non solo alla trasmissione del sapere, ma anche alla formazione di cittadini consapevoli.