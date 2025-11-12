Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition

Negli anni, la linea Yoga di Lenovo ha sempre rappresentato la sintesi perfetta tra design e funzionalità. Non è mai stata la più appariscente, ma quasi sempre la più equilibrata. Con la nuova Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition, Lenovo perfeziona la formula del convertibile premium e propone un prodotto che unisce solidità costruttiva, display spettacolare e prestazioni di nuova generazione. È un dispositivo pensato per chi lavora, viaggia e crea contenuti — e dopo alcune settimane di utilizzo posso dire che è uno dei portatili più maturi e riusciti che ho provato quest’anno.

https://youtu.be/zc2w7mkDZU0

Design e materiali

La prima cosa che colpisce del Yoga 9i Aura Edition è la cura maniacale dei dettagli. Lenovo ha costruito un 2-in-1 elegante, con bordi lucidati a specchio, cerniere arrotondate e un corpo in alluminio aeronautico che comunica solidità e raffinatezza. Le linee sono pulite e la sensazione tattile è quella di un oggetto premium, ma senza la freddezza di certi ultrabook “di lusso”. La vera protagonista è la cerniera “360° Soundbar”, che integra gli altoparlanti e permette di ruotare lo schermo completamente fino a trasformarlo in un tablet. È una soluzione geniale: robusta, fluida e capace di offrire un suono sorprendentemente ricco.

Lo spessore resta contenuto — poco più di 15 mm nella parte più alta — e il peso di circa 1,4 kg lo rende perfettamente trasportabile. Non è un ultraleggero estremo, ma dà l’impressione di poter resistere a tutto. La tastiera, ampia e ben distanziata, mantiene la tradizionale qualità Lenovo: tasti silenziosi, corsa giusta e retroilluminazione uniforme. Il touchpad, ora più grande e in vetro, risponde con precisione chirurgica.

Display e qualità visiva

Il display del Yoga 9i Aura Edition è uno dei motivi per cui vale la pena sceglierlo. Lenovo utilizza un pannello OLED PureSight da 14 pollici, con risoluzione 2,8K (2880×1800), luminosità di picco di 400 nit e copertura al 100% dello spazio DCI-P3. La resa cromatica è eccezionale: i colori sono vividi, il contrasto infinito e i neri assoluti. La frequenza di aggiornamento a 120 Hz aggiunge quella fluidità che mancava alle generazioni precedenti, e la superficie touch, compatibile con la Lenovo Precision Pen 3, trasforma il notebook in un perfetto blocco per appunti o sketch digitali.

La cornice del display è sottile su tutti i lati, contribuendo a un’esperienza immersiva, e la modalità tablet è finalmente comoda: la cerniera è rigida al punto giusto, senza flessioni o scricchiolii. Guardare un film o lavorare in modalità “tent” (a tenda) diventa naturale, grazie anche al suono tridimensionale fornito dalla soundbar integrata.

Prestazioni e hardware

Sotto la scocca, il Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition monta i nuovi processori Intel Core Ultra 7 e Ultra 9 con architettura Meteor Lake e unità NPU integrata per funzioni AI locali. Sono chip pensati per un equilibrio perfetto tra efficienza e potenza. Nel mio modello con Intel Core Ultra 7, 32 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di SSD NVMe 4.0, l’esperienza è stata impeccabile: fluida, stabile e silenziosa.

Nel quotidiano, il notebook gestisce senza sforzo qualsiasi carico da produttività — editing fotografico, scrittura, multitasking pesante, videochiamate — e anche un po’ di editing video in 4K con Premiere o DaVinci Resolve, pur non essendo una macchina pensata per il gaming o per rendering 3D avanzati. Le nuove ottimizzazioni AI di Windows 11 e le routine integrate nel chip Intel Ultra contribuiscono a rendere il sistema più reattivo, adattando il consumo energetico al tipo di attività.

Autonomia e raffreddamento

Il Lenovo Yoga 9i Aura Edition integra una batteria da 75 Wh che, grazie ai processori Intel Ultra e all’efficienza del pannello OLED, garantisce risultati eccellenti. In un uso misto — documenti, browser, Spotify e qualche video — ho superato le 11 ore di autonomia con luminosità media. In riproduzione video continua si arriva a circa 13 ore, mentre in modalità performance, con software di editing aperti, ci si ferma attorno alle 7-8 ore. La ricarica da 100 W via USB-C è rapidissima: in 40 minuti si torna oltre il 70%.

C’è il caricatore in confezione, ed è un bene vista la recente tendenza (Apple MacBook Pro M5 vi dice niente?).

Il sistema di dissipazione è silenzioso. Le ventole si attivano raramente e, anche sotto carico, non superano un rumore lieve e costante. L’aria calda viene espulsa verso il retro, evitando il fastidio sulla tastiera. Il comfort termico resta uno dei migliori della categoria.

Audio e webcam

Uno dei tratti distintivi del Yoga 9i è la Soundbar rotante sviluppata in collaborazione con Bowers & Wilkins. I quattro speaker integrati offrono un audio potente, caldo e spaziale, con bassi corposi e dialoghi chiari. In modalità tenda o tablet, la rotazione della soundbar garantisce sempre la direzionalità ottimale, un tocco che rende l’esperienza multimediale unica tra i convertibili.

La webcam Full HD con sensore IR e supporto a Windows Hello è di ottima qualità: nitida anche in condizioni di scarsa luce, con microfoni doppi a cancellazione del rumore. È perfetta per chi partecipa a videoconferenze o registra contenuti in mobilità.

Software e funzioni smart

Il software di Lenovo, come sempre, è sobrio e utile. Lenovo Vantage permette di gestire profili di performance, illuminazione, aggiornamenti e batteria in modo intuitivo.

La nuova suite AI integra funzioni di riconoscimento vocale, ottimizzazione della luminosità ambientale e sospensione automatica dello schermo quando ci si allontana. Tutte funzioni piccole, ma che nell’uso quotidiano migliorano sensibilmente l’esperienza d’uso.

Connettività e porte

Sul fronte connettività, Lenovo non ha lasciato nulla al caso: due porte Thunderbolt 4, una USB-A 3.2, un jack audio combinato e un lettore microSD. Il Wi-Fi 7 e il Bluetooth 5.4 garantiscono connessioni sempre stabili e veloci. La compatibilità con due monitor esterni 4K è ottima per chi lavora in multitasking.

Esperienza d’uso e considerazioni finali

Il Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition è uno di quei prodotti che si percepiscono “completi”. Tutto è bilanciato: design, potenza, autonomia, display, audio. È una macchina costruita con intelligenza e pensata per chi alterna lavoro, scrittura, creatività e intrattenimento. Non è il più economico della categoria, ma è uno di quelli che restituiscono davvero la sensazione di un investimento a lungo termine. In ogni scenario, si comporta come un alleato silenzioso: sempre pronto, elegante, mai invadente.

L’unico limite? Il prezzo e il target. È un prodotto premium, e si rivolge a chi può e vuole spendere per avere un notebook che duri diversi anni. Ma nel suo segmento, rappresenta oggi il miglior equilibrio tra estetica, performance e versatilità.

Conclusioni

Il Lenovo Yoga 9i Aura Edition rappresenta la piena maturità del concetto di 2-in-1: un prodotto che non sacrifica nulla, nemmeno la personalità. È elegante, affidabile, potente e davvero versatile. Lenovo dimostra di saper costruire un dispositivo che non deve scegliere tra stile e sostanza, perché riesce a unire entrambi in un equilibrio raro nel mercato odierno. Se cercate un convertibile premium che faccia tutto — e lo faccia bene — questo Yoga 9i Aura Edition è la risposta più convincente del 2025. Si trova su Amazon a circa 2935€. I prezzi tuttavia, a seconda della configurazione scelta, partono da 2099€, molto interessanti.