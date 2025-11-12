Hyundai IONIQ 5: oltre 660.000km in tre anni senza guasti, un record mai visto

Una Hyundai IONIQ 5 ha percorso più di 660.000Kmin soli tre anni, confermandosi come uno dei simboli dell’affidabilità del marchio e dell’efficienza della mobilità elettrica. Il proprietario, un cliente coreano che utilizza quotidianamente la vettura per lavoro, ha registrato percorsi medi di oltre 600km al giorno, senza mai riscontrare guasti meccanici rilevanti. Dopo 580.000km, Hyundai ha analizzato gratuitamente motore e batteria per verificarne lo stato.

Il pacco batteria conservava l’87,7% della capacità originale, un risultato che testimonia la qualità della tecnologia coreana e l’efficacia dei sistemi di gestione energetica della piattaforma a 800 Volt, capace di supportare ricariche ultra-fast senza compromettere la durabilità.

Hyundai investe sul futuro delle batterie: più efficienza e durata entro il 2027

Oltre all’affidabilità, l’auto ha evidenziato un risparmio di circa 20.000 dollari rispetto a un SUV a benzina di pari dimensioni, grazie ai minori costi di ricarica e manutenzione. Anche i freni, grazie alla frenata rigenerativa, hanno mostrato un’usura ridotta, mentre l’interno si è distinto per comfort, silenziosità e qualità.

L’impresa della IONIQ 5 è il risultato di anni di ricerca nei centri R&D Hyundai, dove gli ingegneri analizzano le batterie di veicoli ad alto chilometraggio per migliorarne la longevità e la sicurezza. Il brand prevede, entro il 2027, un miglioramento complessivo della tecnologia. Si parla infatti del -30% sui costi, +15% di densità energetica e -15% sui tempi di ricarica. In più, l’introduzione di un nuovo sistema di gestione della batteria (BMS) basato su cloud permetterà diagnosi predittive più rapide e precise, migliorando la sicurezza e l’efficienza nel lungo periodo.

Insomma, l’esperienza d’uso del cliente coreano e i dati raccolti su oltre 50.000 IONIQ 5 in tutto il mondo dimostrano come le vetture Hyundai conservano in media oltre il 90% delle prestazioni originali della batteria. Tali risultati confermano senza ombra di dubbio la solidità del marchio nel settore della mobilità elettrica. Il futuro della guida è appena iniziato.