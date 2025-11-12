Google Suoni su Google Pixel

Google continua a perfezionare l’esperienza d’uso dei suoi dispositivi Pixel, e questa volta lo fa con un aggiornamento dedicato a un aspetto spesso trascurato ma fondamentale: il suono. La nuova versione dell’app Google Suoni, ancora numerata 3.3 ma con build aggiornata alla 825845788, è in fase di rollout e porta con sé una rinfrescata all’interfaccia e una raccolta inedita di suoni ambientali ispirati alla natura selvaggia dell’Hokkaido, l’isola più settentrionale del Giappone.

Un’interfaccia più moderna e coerente con Material You

La versione 3.3 aveva già introdotto il linguaggio visivo Material 3 Expressive, ma Google sembra voler spingere ancora più in là la coerenza estetica tra le sue app. Con questo nuovo aggiornamento, le icone delle raccolte sonore non sono più semplici gradienti colorati: ora presentano motivi geometrici e texture dinamiche che si adattano ai colori impostati dal tema di sistema. L’effetto è più armonioso e personale: l’aspetto dell’app si fonde con la palette scelta dall’utente, proprio come accade in app recenti come Orologio e Impostazioni di sistema. Il risultato è un look più coerente e “vivo”, pensato per integrarsi perfettamente nel design dei Pixel aggiornati ad Android 16.

Un viaggio sonoro nell’Hokkaido

La novità più affascinante, però, riguarda l’aggiunta di 18 nuovi suoni nella raccolta “Suoni della natura”. Tutti ispirati all’Hokkaido, questi suoni spaziano dai canti degli uccelli locali ai rumori naturali dell’ambiente selvaggio dell’isola, portando sullo smartphone una dimensione sensoriale più autentica e rilassante.

Le nuove suonerie sono suddivise in tre categorie:

Suonerie per sveglie

Bulbul dalle orecchie marroni nell’Hokkaido selvaggio

Cicale sui ghiaioni dell’Hokkaido

Il cuculo ulula nella selvaggia Hokkaido

Coro dell’alba nella selvaggia Hokkaido

Coro di rane nell’Hokkaido selvaggio

Trillo dello scricciolo nell’Hokkaido selvaggio

Notifiche

Zigolo faccianera nell’Hokkaido selvaggio

Gracidio delle rane nell’Hokkaido selvaggio

Parula giapponese nell’Hokkaido selvaggio

Picchio dorsobianco nell’Hokkaido selvaggio

Tamburo del picchio nella selvaggia Hokkaido

Cervo Yezo nell’Hokkaido selvaggio

Suonerie per le chiamate

Ghiaioni di cicale nell’Hokkaido selvaggio

I cuculi fischiano nella selvaggia Hokkaido

Coro di rane nell’Hokkaido selvaggio

Parula giapponese nell’Hokkaido selvaggio

Tordo giapponese nell’Hokkaido selvaggio

Parula di Sachalin nell’Hokkaido selvaggio

Si tratta di un’aggiunta che farà sicuramente la felicità di chi ama personalizzare l’esperienza acustica del telefono, ma anche di chi cerca suoni più naturali e rilassanti rispetto ai classici toni sintetici.