mercoledì, Novembre 12, 2025
Google Suoni si rinnova: nuova interfaccia e 18 suoni naturali ispirati all’Hokkaido

L’app dei Pixel si aggiorna con una grafica più espressiva e un set di suonerie che porta la natura giapponese direttamente sullo smartphone

scritto da Manuel De Pandis 2 Minuti lettura
Google Suoni su Google Pixel

Google continua a perfezionare l’esperienza d’uso dei suoi dispositivi Pixel, e questa volta lo fa con un aggiornamento dedicato a un aspetto spesso trascurato ma fondamentale: il suono. La nuova versione dell’app Google Suoni, ancora numerata 3.3 ma con build aggiornata alla 825845788, è in fase di rollout e porta con sé una rinfrescata all’interfaccia e una raccolta inedita di suoni ambientali ispirati alla natura selvaggia dell’Hokkaido, l’isola più settentrionale del Giappone.

Un’interfaccia più moderna e coerente con Material You

La versione 3.3 aveva già introdotto il linguaggio visivo Material 3 Expressive, ma Google sembra voler spingere ancora più in là la coerenza estetica tra le sue app. Con questo nuovo aggiornamento, le icone delle raccolte sonore non sono più semplici gradienti colorati: ora presentano motivi geometrici e texture dinamiche che si adattano ai colori impostati dal tema di sistema. L’effetto è più armonioso e personale: l’aspetto dell’app si fonde con la palette scelta dall’utente, proprio come accade in app recenti come Orologio e Impostazioni di sistema. Il risultato è un look più coerente e “vivo”, pensato per integrarsi perfettamente nel design dei Pixel aggiornati ad Android 16.

Un viaggio sonoro nell’Hokkaido

La novità più affascinante, però, riguarda l’aggiunta di 18 nuovi suoni nella raccolta “Suoni della natura”. Tutti ispirati all’Hokkaido, questi suoni spaziano dai canti degli uccelli locali ai rumori naturali dell’ambiente selvaggio dell’isola, portando sullo smartphone una dimensione sensoriale più autentica e rilassante.

Le nuove suonerie sono suddivise in tre categorie:

Suonerie per sveglie

  • Bulbul dalle orecchie marroni nell’Hokkaido selvaggio
  • Cicale sui ghiaioni dell’Hokkaido
  • Il cuculo ulula nella selvaggia Hokkaido
  • Coro dell’alba nella selvaggia Hokkaido
  • Coro di rane nell’Hokkaido selvaggio
  • Trillo dello scricciolo nell’Hokkaido selvaggio

Notifiche

  • Zigolo faccianera nell’Hokkaido selvaggio
  • Gracidio delle rane nell’Hokkaido selvaggio
  • Parula giapponese nell’Hokkaido selvaggio
  • Picchio dorsobianco nell’Hokkaido selvaggio
  • Tamburo del picchio nella selvaggia Hokkaido
  • Cervo Yezo nell’Hokkaido selvaggio

Suonerie per le chiamate

  • Ghiaioni di cicale nell’Hokkaido selvaggio
  • I cuculi fischiano nella selvaggia Hokkaido
  • Coro di rane nell’Hokkaido selvaggio
  • Parula giapponese nell’Hokkaido selvaggio
  • Tordo giapponese nell’Hokkaido selvaggio
  • Parula di Sachalin nell’Hokkaido selvaggio

Si tratta di un’aggiunta che farà sicuramente la felicità di chi ama personalizzare l’esperienza acustica del telefono, ma anche di chi cerca suoni più naturali e rilassanti rispetto ai classici toni sintetici.

