Google lancia l’app Pacchetto di temi per i Pixel

Google ha sorpreso i suoi utenti pubblicando sul Play Store una nuova applicazione dedicata esclusivamente ai dispositivi Pixel. Si chiama Pacchetto di temi e rappresenta il primo passo verso una personalizzazione più profonda degli smartphone Made by Google. L’app, anticipata da un leak poco più di una settimana fa, consente di scaricare e applicare i temi “stagionali” che modificano in modo completo l’aspetto del sistema, dallo sfondo alle icone, dai suoni alle GIF.
La descrizione ufficiale parla di un’esperienza capace di “rinnovare il Pixel con un tocco”, offrendo quindi un aggiornamento estetico a 360 gradi. Il primo tema rilasciato è dedicato a Wicked – Parte 2, e include tre varianti ispirate ai personaggi del film. Parte 2, Glinda ed Elphaba. Ogni stile trasforma l’interfaccia con nuovi wallpaper, set di icone coordinati, tonalità cromatiche specifiche e contenuti animati esclusivi. Le immagini condivise da Google mostrano un approccio curato e coerente, pensato proprio per chi ama dare un’impronta personale al proprio telefono.
Pacchetto di temi: le disponibilità e i prossimi aggiornamenti
L’app Pacchetto di temi può essere già scaricata in modo gratuito dal Play Store, ma al momento la sua funzionalità è limitata. È infatti installabile solo sui dispositivi Pixel aggiornati almeno alla patch di ottobre 2025, escludendo quindi i modelli Pixel 6. Tuttavia, anche sui dispositivi compatibili, l’app non risulta ancora attiva: non appare nella sezione Sfondo e stile e non consente di applicare i temi.
Secondo le prime ipotesi, Google potrebbe attivare la funzione lato server o con il prossimo aggiornamento mensile di novembre, atteso insieme al nuovo Pixel Drop. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di potenziamento dell’esperienza Android su Pixel, con l’obiettivo di offrire un ecosistema sempre più integrato e personalizzabile. L’attesa, insomma, è solo questione di tempo: presto gli utenti Pixel potranno trasformare il proprio smartphone in base alla stagione o all’umore del momento.