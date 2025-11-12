Gemini arriva su Google TV: l’intelligenza artificiale trasforma l’esperienza davanti alla TV

Dopo smartphone e computer, Gemini sbarca ufficialmente anche su Google TV, segnando una nuova fase per l’intelligenza artificiale di Mountain View. Il rollout è già iniziato e nelle prossime settimane sostituirà gradualmente l’attuale Assistente Google sui dispositivi Google TV Streamer, portando con sé un’interazione più fluida e naturale con la televisione.

A differenza del vecchio assistente, Gemini non si limita a interpretare i comandi vocali, ma comprende il linguaggio naturale, gestendo conversazioni più articolate e contestuali. Quando si chiede un consiglio su cosa guardare, il sistema analizza le preferenze e risponde a schermo intero, suggerendo film, serie o documentari, corredati da trailer e link diretti alle piattaforme di streaming disponibili.

Un approccio più umano, anche per imparare e creare

Gemini su Google TV non nasce solo per l’intrattenimento, ma anche per l’apprendimento e la creatività. L’assistente è in grado di fornire spiegazioni didattiche adatte ai più piccoli, come “spiega perché eruttano i vulcani a un bambino di terza elementare”, mostrando video e contenuti educativi presi da YouTube o da altre fonti interattive. Allo stesso modo, può guidare nelle attività fai-da-te o nelle ricette di cucina, descrivendo i passaggi e accompagnando l’utente durante l’esecuzione.

Le funzioni legate alla smart home restano al centro dell’esperienza: Gemini potrà mostrare le immagini delle videocamere di sicurezza, regolare luci e dispositivi collegati, o fornire informazioni in tempo reale con un linguaggio più espressivo e naturale.

Un’altra novità riguarda la personalizzazione vocale: le risposte potranno essere più o meno vivaci in base alle impostazioni, mentre un sistema di feedback – con pollice in su o in giù – consentirà di migliorare progressivamente le risposte.

L’attivazione sarà immediata: basta premere il tasto microfono del telecomando e parlare. Le impostazioni di Gemini per TV saranno accessibili dal menu del proprio account o tramite l’app Google Home. L’aggiornamento sarà distribuito progressivamente tramite aggiornamento automatico nelle prossime settimane.