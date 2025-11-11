Nintendo continua a spingere sul settore cinematografico

Il confine tra videogiochi e cinema è sempre più sottile. A tal proposito, Nintendo ha deciso di consolidare la propria presenza in tale settore senza cambiare la propria identità. L’azienda giapponese ha illustrato la propria visione durante la presentazione del recente report trimestrale. Il presidente Shuntaro Furukawa ha sottolineato come le proprietà intellettuali della compagnia si prestino a trasposizioni cinematografiche. Nel dettaglio, ha evidenziato il successo del film del 2023 su Super Mario Bros. Secondo Furukawa, l’obiettivo non è solo aumentare la visibilità dei giochi, ma anche attrarre un pubblico multigenerazionale e stimolare un rinnovato interesse per franchise più iconici. Tra i progetti in programma ci sono il seguito Super Mario Galaxy Il Film, previsto per aprile 2026. E anche un ambizioso film live-action ispirato a The Legend of Zelda.

Nintendo parla dei suoi progetti per il cinema

La strategia per i grandi film prevede collaborazioni con partner internazionali. Mentre la divisione interna, Nintendo Pictures, si concentrerà su progetti più sperimentali. L’azienda intende utilizzare tale divisione per realizzare cortometraggi, testare nuove tecniche narrative e affrontare ambiti meno consolidati. Come dimostra il cortometraggio sui Pikmin, “Close to You“.

Tale distinzione tra grandi produzioni e sperimentazioni interne riflette una filosofia precisa. Ovvero mantenere il controllo creativo senza compromettere la sostenibilità dell’azienda. A tal proposito, Shigeru Miyamoto ha sottolineato che il cinema rappresenta un passo logico, ma non deve trasformare Nintendo in una major cinematografica. Dunque, lo scopo è sfruttare il cinema come strumento per espandere la propria fanbase e rafforzare il legame con il pubblico.

In un panorama in cui le esperienze multimediali si intrecciano sempre di più, la strategia di Nintendo suggerisce un approccio misurato, ma innovativo. Tale scenario potrebbe diventare un modello per altre aziende di videogiochi che desiderano entrare nel mondo del cinema senza perdere la propria identità. Offrendo nuove modalità di fruizione dei contenuti e ridefinendo il rapporto tra giochi e media visivi.