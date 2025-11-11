Il tuo iPhone vale di meno: Apple modifica i valori di permuta di tanti dispositivi

Proprio in questi giorni il tuo iPhone ha perso valore. Apple ha silenziosamente aggiornato tutti i valori di permuta dei suoi dispositivi. Dunque, qualora decidessi di far valutare il tuo iPhone per ottenere uno sconto sull’acquisto di un nuovo prodotto, la cifra prevista sarà più bassa del solito.

Non si tratta di una pratica nuova in casa Apple, il colosso procede periodicamente con la rivalutazione dei suoi dispositivi riducendo così il valore dei dispositivi più datati.

Apple svaluta alcuni dei suoi prodotti: iPhone, iPad, MacBook ed Apple Watch perdono valore

I protagonisti della revisione dei valori di permuta da parte di Apple non sono soltanto gli iPhone. La Mela Morsicata interviene anche sulle cifre previste per la permuta di Apple Watch, iPad e MacBook Air e Pro.

Ogni utente in possesso di uno dei dispositivi Apple può consultare il sito ufficiale e accedere alla pagina Trade In per verificare il valore del prodotto inserendo il numero di serie e rispondendo ad alcune domande sulle condizioni del dispositivo. In pochi passaggi, tutti potranno scoprire a quanto ammonta il valore del prodotto e quindi quale sarebbe lo sconto applicabile sull’acquisto di un nuovo dispositivo.

Tenendo conto dei modelli più recenti di ognuno dei prodotti Apple pare che l’iPhone 16 Pro Max abbia subito una variazione del 4,29% passando così da un valore di 700$ a 670$. L‘iPad Air passa dai 415$ a 400$ dollari con un caso del 3,75% mentre resta invariato il valore di iPad Pro, pari a 695$. Un ribasso irrisorio riguarda il MacBook Pro, che passa dai 770$ a 760$ con un calo pari all’1,30% ma data la differenza alquanto minima è probabile che vi siano degli errori su cui il colosso interverrà presto. Apple Watch Series 10, invece, passa dai 175$ ai 160$ mentre Apple Watch Ultra 2 non subisce alcun cambiamento.

Questi sono soltanto alcuni dei costi emersi in seguito agli aggiornamenti introdotti dal colosso ma per ottenere una stima precisa è sempre opportuno verificare personalmente tramite l’apposita sezione presente sul sito Apple.