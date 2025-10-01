EA verso la privatizzazione: un affare da 50 miliardi di dollari

Electronic Arts, EA, uno dei nomi più influenti dell’industria videoludica, deve prendere una decisione importante. La compagnia, infatti, potrebbe presto cambiare radicalmente il proprio assetto societario. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, essa sarebbe vicina a un accordo per diventare privata. La proposta è stata valutata attorno ai 50 miliardi di dollari. A guidarla è un consorzio che include il fondo sovrano saudita PIF e la società di private equity Silver Lake. Si tratta di un’operazione senza precedenti. La quale, se confermata, riscriverebbe la storia del settore tecnologico e dell’intrattenimento digitale.

EA tra passato e futuro: cosa cambia per i videogiochi

Non è la prima volta che viene affrontata una situazione simile. Già nel 2023, Disney era stata accostata a una potenziale acquisizione di EA. Le trattative però alla fine non portarono a nulla. Oggi, invece, l’idea di diventare una società privata sembra davvero poter diventare realtà, anche se le trattative sono molto complesse. Gli investimenti provenienti dal Medio Oriente nel mondo dei videogiochi non sono una novità. In passato vi sono stati molti successi ma anche disastrosi fallimenti. Ad ogni modo, l’annuncio ha già generato conseguenze. Nello specifico le azioni di EA hanno già guadagnato il 15% subito dopo la diffusione della notizia.

Diventare privata significherebbe non essere più quotata in borsa, con la possibilità di ridurre la pressione degli azionisti pubblici. Ciò potrebbe liberare la compagnia da vincoli di breve periodo, consentendo strategie più ambiziose e investimenti sul lungo termine. Resta però il dubbio su come i nuovi proprietari prenderanno le scelte future. In particolare per franchise di successo come FIFA/EA Sports FC, The Sims, Battlefield e Dragon Age.

Il rischio è che la privatizzazione comporti anche un cambiamento nelle politiche di microtransazioni. Alcuni osservatori ritengono che un’azione di questo tipo possa garantire maggiore flessibilità creativa. Altri invece temono le pressioni finanziarie. L’esito non è ancora scontato, ma il solo annuncio ha dimostrato quanto il destino di EA influenzi non solo i mercati, ma anche le aspettative dei milioni di videogiocatori in tutto il mondo.