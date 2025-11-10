Windtre: attenzione a questa promo se avete bisogno di tenere il numero

Al giorno d’oggi, molti utenti hanno bisogno di attivare una promozione telefonica sul loro numero di cellulare dal momento che quest’ultima gli permette di sfruttare al massimo il proprio smartphone, nello specifico è indispensabile disporre di minuti, SMS ma soprattutto traffico dati in modo da poter svolgere le attività online di cui abbiamo bisogno, tra l’altro un elemento che sta diventando sempre più importante e la possibilità di mantenere il proprio numero di cellulare onde evitare di cambiarlo poiché quest’ultimo si intreccia profondamente con la maggior parte delle piattaforme ufficiali alle quali abbiamo bisogno di accedere, il numero al giorno d’oggi è parte della nostra identità digitale.

Di conseguenza può tornare molto utile scegliere un’offerta telefonica che garantisca la portabilità del numero, dal momento che per l’appunto a molti può tornare comodo non cambiarlo, in Italia sono presenti davvero tanti operatori telefonici che garantiscono questa possibilità e oggi vi portiamo un’offerta lanciata da WINDTRE, l’operatore telefonico tinto di arancio infatti ha lanciato un’offerta dedicata appositamente a coloro che hanno bisogno di effettuare la portabilità del numero, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Tanti giga e portabilità

L’offerta di cui vi parliamo oggi garantisce la bellezza di 250 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, l’offerta ha un costo di 7,99 € al mese con costo di attivazione però pari a zero, anche la portabilità è completamente gratuita ed è garantita da una serie di operatori supportati, il cui elenco completo può essere consultato direttamente all’interno della pagina ufficiale dedicata all’offerta, una volta assicurati che il vostro attuale operatore sia presente all’interno dell’elenco, potete attivare l’offerta direttamente dal sito Internet in pochi semplici passi, dopodiché una volta trascorsi i giorni lavorativi necessari per la portabilità potrete usare il vostro numero di sempre con la vostra nuova offerta telefonica.