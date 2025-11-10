AliExpress: sconto da sogno con OnePlus Pad 3 a prezzo scontato

Gli utenti sono davvero felici della possibilità di acquistare OnePlus Pad 3 a un prezzo mai visto prima d’ora, il risparmio di questi giorni raggiunge livelli inattesi, grazie alla promozione che AliExpress ha deciso di mettere a disposizione di tutti i consumatori, lanciando lo sconto più pazzo e interessante del periodo.

La scheda tecnica di questo grandissimo tablet inizia appunto con un buon display LCD da 13,2 pollici di diagonale, impreziosito dalla risoluzione massima in 3,4K (3392 x 2400 pixel), che copre quasi interamente la parte anteriore con il suo rapporto schermo-scocca dell’89,3%, una profondità colore di 12-bit e 315 ppi. Il formato 7:5, non risulta essere atipico rispetto agli standard classici, mentre la luminosità di picco di 900 nit, e il refresh adattivo a 144Hz, sono le due soluzioni tecniche che ne riescono a migliorare sensibilmente la resa finale.

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core di primissima fascia (top di gamma della scorsa generazione), con un quantitativo di GB di RAM che varia tra 12 e 16GB, come anche la memoria interna tra 256 e 512GB (velocissima UFS 4.0). Sulla superficie del prodotto si possono trovare 8 speaker, che sono disposti simmetricamente (4 woofer e 4 tweeter), inframezzati da 2 microfoni. In termini di connettività, il prodotto raggiunge il WiFi 7 tri-band, con anche bluetooth 5.4, e ovviamente USB-C.

Il comparto fotografico, nonostante si tratti di un tablet, è di tutto rispetto: 13 megapixel per quanto riguarda il sensore posteriore, 8 megapixel per quello anteriore. La batteria, infine, è da 12140 mAh, con supporto alla ricarica rapida fino a 80W.

AliExpress: tanti sconti e prezzi bassi vi attendono, anche su OnePlus Pad 3

Se arrivati a questo punto foste interessati all’acquisto, sappiate che il suo listino sarebbe quasi di 1000 euro, ma grazie alla promozione di AliExpress la spesa finale da sostenere scende a 434,71 euro, con un risparmio nettamente superiore alle più rosee aspetttative, e la possibilità di effettuare l’ordine direttamente al seguente link.