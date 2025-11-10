Ad
Euronics: offerte irresistibili per chi sa come risparmiare

Le proposte Euronics conquistano con design, innovazione e praticità grazie a Apple, Samsung, Dyson, Philips e Trust a prezzi imperdibili.

scritto da Rossella Vitale 2 Minuti lettura
promozioni volantino euronics

Avete voglia di dare una scossa alle vostre giornate? Allora le promozioni Euronics fanno proprio al caso vostro! È il momento di lasciarsi stupire da colori vivaci, performance eccezionali e prezzi che fanno venir voglia di aggiornare tutto, dal telefono alla TV. Non serve essere esperti per apprezzare le scelte Euronics: bastano curiosità e il desiderio di portare un po’ di tecnologia bella e utile nella propria routine. Tra un caffè e una maratona di serie, tra una call di lavoro e una sessione di gioco, Euronics rende ogni momento più comodo e più vostro. Si parla di prodotti pensati per chi vuole il massimo, senza rinunciare al piacere del design. E se amate coccolarvi, anche i piccoli gesti,  dal passare l’aspirapolvere al prendersi cura dei capelli, diventano un’esperienza piacevole.

Offerte da paura ora con Euronics

Da Euronics, l’eleganza incontra la praticità con APPLE – iPhone 16 128GB Rosa a 699 euro e APPLE – iPad 11″ Wi-Fi 128GB (2025) Rosa a 359 euro, perfetti per chi ama la tecnologia con un tocco di colore. Gli amanti Android troveranno irresistibile il SAMSUNG – Galaxy S25 Ultra 512GB Titanium Black a 899 euro, orgoglio di Euronics. Per le vostre serate cinema, Euronics propone SAMSUNG – Smart TV LED UHD 4K 75″ a 679 euro, mentre per la casa pulita c’è DYSON – Lavapavimenti WASHG1 Nero/Blu a 349 euro. Se desiderate un tocco di lusso, Euronics vi sorprende con APPLE – iPhone Air 256GB Celeste a 1199 euro.

Non manca il comfort con TRUST – Sedia gaming GXT703 RIYE GAMING CHAIR Black a 99 euro, firmata Euronics, e la bellezza prende forma grazie a DYSON – Piastra Asciugacapelli AIRSTRAIT PINK Pink a 349 euro e PHILIPS PERFECTCARE COMPACT ESSENTIAL GC6840/20 a 89,90 euro. Infine, chiude in eleganza Euronics con SAMSUNG – Galaxy Watch8 Classic 46mm BT 2+64GB Black a 429 euro, perfetto per chi ama restare sempre connesso.

