Vorwerk disattiva robot lavapavimenti e aspirapolvere funzionanti

Una decisione che ha fatto infuriare molti utenti: Vorwerk, l’azienda tedesca proprietaria del marchio Neato, ha ufficialmente spento i server cloud che permettevano ai suoi robot lavapavimenti e aspirapolvere smart di connettersi a Internet. Da un giorno all’altro, migliaia di dispositivi si sono ritrovati senza accesso alle funzioni intelligenti che li avevano resi così popolari.

Senza connessione, questi robot non possono più essere controllati da remoto tramite app, creare mappe della casa o ricevere aggiornamenti software. In pratica, da strumenti di domotica avanzata si sono trasformati in semplici robot automatici, limitati a un funzionamento base e con molte funzioni ormai inutilizzabili.

Feedback negativi per l’azienda, gli utenti si sentono traditi

La reazione online è stata immediata. Sui forum e sui social, molti proprietari di questi robot hanno espresso rabbia e delusione, accusando Vorwerk di aver “spento” prodotti ancora perfettamente funzionanti. Alcuni sottolineano come il costo medio di un robot Neato fosse superiore ai 500 euro, rendendo la scelta dell’azienda particolarmente difficile da digerire e giustificare.

La decisione di chiudere il cloud Neato arriva dopo anni di difficoltà nel mantenere economicamente sostenibile la linea di prodotti. Vorwerk ha spiegato che i costi di manutenzione dei server e la gestione della sicurezza non erano più giustificabili, ma le spiegazioni non hanno placato le proteste.

Molti utenti chiedono ora la pubblicazione del codice sorgente o un aggiornamento che permetta ai robot di funzionare in modo locale, senza passare dai server ormai disattivati. Per ora, però, l’azienda sembra non avere intenzione di cambiare rotta.

Con questa mossa, Vorwerk apre un dibattito importante: quanto è davvero “nostro” un dispositivo smart se smette di funzionare appena il produttore lo disconnette dal suo cloud? Una riflessione che ci fa anche pensare ai tanti dispositivi di cui sottovalutiamo l’importanza degli aggiornamenti, non solo per una questione di sicurezza ma anche per garantire che siano sempre funzionanti.