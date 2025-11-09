Sicurezza pubblica sotto attacco: hacker violano gli accessi delle telecamere

La sicurezza pubblica oggi dovrebbe essere all’ordine del giorno, poiché grazie alle nuove tecnologie è possibile rintracciare molti più criminali semplicemente installando degli strumenti per strada. I sistemi di sorveglianza pubblica sono molto utili, sia per rintracciare chi effettua piccole infrazioni, come eccessi di velocità o il non rispetto dei codici della strada, sia per la ricerca di auto rubate e criminali più efferati.

Negli Stati Uniti, la sicurezza dei sistemi di sorveglianza pubblica ha subito un grave incidente informatico, che ha dato accesso alle informazioni agli hacker. Al centro della vicenda c’è Flock Safety, un’azienda americana che fornisce sistemi di riconoscimento automatico delle targhe e telecamere intelligenti installate su strade, quartieri e a repubbliche.

Cosa ha causato la falla nei sistemi di sicurezza delle telecamere?

Le telecamere installate dall’azienda Flock Safety sono molto importanti, perché ogni giorno riescono a fornire dei dati riguardanti il passaggio di molti veicoli. Secondo un’analisi, alcuni account appartenenti a dipartimenti di polizia statunitensi che utilizzano la piattaforma di Flock Safety, utilizzano delle password che sono comparse in alcune fughe di dati.

Questo ha generato non poca preoccupazione negli Stati Uniti, poiché i pericoli dietro agli accessi alle telecamere di sicurezza non sono da sottovalutare. Se un hacker o qualsiasi tipo di malintenzionato dovesse riuscire ad accedere a un sistema di questo tipo, potrebbe praticamente monitorare l’attività delle forze dell’ordine.

Il caso Flock Safety riaccende il dibattito su quanto sia fragile il sistema di sorveglianza e sulla dipendenza che intercorre tra le istituzioni pubbliche e queste tecnologie gestite da aziende private. Tuttavia, il furto di questi dati, potrebbe essere in parte arginato adottando come obbligatoria l’autentificazione a due fattori per tutti i clienti, che rafforzerebbe la sicurezza, impedendo così fughe di notizie di questo tipo e di conseguenza mantenere più ordine nell’ambito di sorveglianza e sicurezza.