iPhone 18, nuovi dettagli sul design: foro più piccolo per la fotocamera frontale

Le anticipazioni sui prossimi iPhone 18 Pro continuano a susseguirsi, e le ultime voci provenienti dal leaker Digital Chat Station lasciano intendere un cambiamento visivo rilevante. Secondo quanto riportato, Apple starebbe lavorando a un display con un foro per la fotocamera frontale più piccolo rispetto a quello attuale, abbandonando parzialmente il design inaugurato con la Dynamic Island. L’aspetto complessivo del dispositivo potrebbe quindi avvicinarsi a quello tipico degli smartphone Android di fascia alta, dove il foro frontale appare come un piccolo cerchio centrato e discreto.

A differenza delle versioni precedenti, il foro avrebbe un diametro simile a quello dell’obiettivo, senza elementi aggiuntivi visibili. Il cambiamento suggerisce che Apple potrebbe essere riuscita a integrare la tecnologia Face ID sotto al pannello, una soluzione attesa da tempo e già oggetto di sperimentazione da parte di diversi produttori. Anche se non ci sono conferme ufficiali, la direzione sembra quella di una riduzione progressiva delle interruzioni visive sullo schermo, per un’esperienza sempre più immersiva.

La tecnologia dietro il nuovo pannello

Il leaker cita la tecnica HIAA (Hole-In-Active-Area), originariamente sviluppata da Samsung e poi adottata da altri marchi. Si tratta di un processo che utilizza micro-laser ad altissima precisione per perforare il display, consentendo di ridurre al minimo l’impatto estetico del foro senza compromettere la qualità del pannello. Questo tipo di lavorazione potrebbe rappresentare uno dei passaggi chiave nel perfezionamento del design frontale dei futuri iPhone.

Resta da capire se Apple deciderà di mantenere o meno la Dynamic Island, introdotta per mascherare il sistema Face ID e la fotocamera anteriore. Alcune ipotesi parlano di un possibile abbandono della funzione, considerato che con un foro più piccolo il bisogno di “camuffarlo” perderebbe senso. Altre indiscrezioni suggeriscono che l’azienda stia valutando anche una diversa posizione del foro, spostandolo verso l’angolo sinistro dello schermo, una scelta sperimentata da pochi produttori Android con risultati contrastanti.

Altri dettagli sul design dei futuri iPhone

Si parla infine di un design generale molto simile ai modelli attuali, con la presenza di un ampio plateau posteriore dove trova posto la maggior parte dell’elettronica e del modulo fotografico. Le fonti citano anche un’area trasparente nella zona dedicata alla ricarica MagSafe, oltre al possibile ritorno di un obiettivo posteriore con apertura variabile, capace di migliorare ulteriormente le prestazioni fotografiche in condizioni di luce difficili.