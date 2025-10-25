iPhone 18 Pro: nuovo obiettivo per scatti ancora più definiti, da cinema

Il mondo tech non conosce tregua, appena un modello arriva sugli scaffali, già si parla del prossimo. È così anche per iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, al centro di indiscrezioni che promettono un cambiamento profondo. Le informazioni provenienti da ETNews, testata coreana sempre attenta alle mosse Apple, parlano di un sistema fotografico capace di adattarsi alla luce. Non si tratta solo di un miglioramento, ma di un passo che potrebbe riscrivere il modo di scattare. L’idea di un’apertura che si regola in base alla scena accende la curiosità. In ambienti bui il sensore si aprirebbe per catturare più luce, mentre in condizioni luminose si restringerebbe per offrire scatti più nitidi e maggiore profondità di campo. Ogni immagine, in teoria, apparirebbe più bilanciata, con colori fedeli e contrasti naturali.

La strategia: come Apple lancia il nuovo iPhone

Chi conosce Apple sa che le innovazioni più spinte arrivano sempre prima sui modelli Pro. Anche questa volta, secondo le indiscrezioni, la linea base resterebbe indietro. L’intenzione sarebbe quella di rendere esclusiva la tecnologia per le versioni più costose, seguendo la strada già tracciata con iPhone 15 Pro Max, il primo dotato di teleobiettivo dedicato. Le voci parlano di un progetto ormai definito. La produzione dei componenti sarebbe pronta a partire, con LG Innotek e Foxconn incaricate di realizzare il sistema di apertura variabile. L’attuatore verrebbe fornito da Luxshare e Sunny Optical, mentre la società olandese Besi produrrebbe le lamelle che si espandono e si contraggono per regolare l’apertura.

Tutto lascerebbe intendere un coordinamento industriale già ben avviato, pensato per arrivare puntuale al lancio. Il concetto alla base dell’iPhone, inoltre, non è che sia proprio del tutto nuovo. Samsung, già ai tempi dei Galaxy S9, aveva tentato la strada dell’apertura variabile, salvo poi abbandonarla per costi elevati e ingombri eccessivi. Oggi però la tecnologia avrebbe fatto passi avanti, diventando più compatta e sostenibile nella produzione. Se le anticipazioni trovassero conferma, iPhone 18 Pro potrebbe diventare il simbolo di una nuova maturità per la fotografia mobile.