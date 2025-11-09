Iliad aggiorna la sua app: arriva la Dark Mode per Android e iOS

L’app ufficiale di Iliad continua a evolversi, e con l’ultimo aggiornamento introduce una funzione attesa da molti utenti, la Dark Mode. La nuova modalità scura, ora disponibile su Android e iOS, segue automaticamente il tema impostato sullo smartphone, applicando tonalità più scure all’interfaccia quando il dispositivo è in modalità notturna o quando la luminosità ambientale è bassa.

Si tratta di una novità che, pur non rivoluzionando le funzionalità dell’app, rappresenta un miglioramento importante per l’esperienza d’uso quotidiana. L’interfaccia scura non solo risulta più gradevole alla vista, soprattutto nelle ore serali, ma contribuisce anche a ridurre l’affaticamento visivo e il consumo energetico sui dispositivi con schermi OLED.

L’app Iliad diventa sempre più completa e attenta all’esperienza utente

Questo aggiornamento segue una serie di novità già introdotte negli ultimi mesi. A settembre, ad esempio, Iliad aveva aggiunto la possibilità di effettuare il passaggio da SIM fisica a eSIM direttamente dall’app, senza dover accedere all’area personale del sito o recarsi in negozio. Con la Dark Mode, l’operatore conferma il suo impegno nel migliorare costantemente la propria applicazione, rendendola più moderna e in linea con le esigenze degli utenti.

Disponibile gratuitamente su Google Play Store, AppStore e AppGallery, l’app Iliad è diventata ormai uno strumento indispensabile per gestire la propria offerta mobile in modo rapido e intuitivo. Consente di controllare i consumi, ricaricare il credito, modificare le impostazioni del piano e monitorare lo stato delle promozioni attive.

Insomma, con l’introduzione della Dark Mode, l’app fa un ulteriore passo avanti verso un design più elegante e funzionale. L’interfaccia è ora più coerente con gli standard delle applicazioni moderne e risponde alle richieste della community, che da tempo chiedeva l’arrivo di questa funzione. Pur trattandosi di un aggiornamento più estetico che tecnico, la modalità scura segna un’evoluzione importante per l’app Iliad, che continua a crescere sia dal punto di vista grafico che della fruibilità. L’obiettivo di tutto ciò? Offrire agli utenti un’esperienza sempre più fluida, personalizzata e in linea con la filosofia di semplicità che da sempre contraddistingue il brand.