WhatsApp: la strana truffa che prima regala soldi e poi svuota il conto

L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta sicuramente è WhatsApp, la piattaforma sviluppata da meta infatti gode di una popolarità davvero senza precedenti conquistata nel corso dell’ultimo decennio grazie alle sue funzionalità sempre al passo quei tempi e in grado di soddisfare le esigenze di chiunque.

Tutto questo nel corso degli anni dunque ha permesso a WhatsApp di raggiungere una quota di account davvero inarrivabile al punto da trasformarla in un vero e proprio standard che le aziende concorrenti cercano di eguagliare, tutto ciò ovviamente rappresenta un grande merito dietro il quale purtroppo si cela un problema che sta creando davvero tanti disagi, stiamo parlando del fenomeno delle truffe online che sta letteralmente asfissiando gli utenti.

I truffatori sono infatti attratti dalla possibilità di ottenere e guadagni importanti dal momento che le enorme mole di utenti disponibili rappresenta un vero e proprio campo di caccia ricco di prede, di conseguenza le tosse online ormai circolano da diverso tempo e colpiscono tutti, Italia compresa.

La nuova strana truffa

La truffa di cui parliamo oggi esordisce in modo rapido e subdolo tramite l’aggiunta all’interno di un gruppo WhatsApp dove vi verrà proposto di ottenere facili guadagni tramite lo svolgimento di piccoli compiti, parliamo di mettere like ad alcuni video oppure commentarli, i truffatori infatti si spaccheranno per dei collaboratori YouTube e invieranno realmente dei pagamenti tramite dei bonifici bancari, una volta che avranno ottenuto la vostra fiducia però vi chiederanno di inviare un bonifico a vostra volta decisamente più consistente, promettendovi di restituirvi la somma aumentata di un certo numero di volte, ovviamente non appena inviati quei soldi sparirebbero in men che non si dica.

Se anche voi doveste essere contattati con le medesime modalità, il consiglio migliore da seguire è quello di non rispondere e non dichiarare nessun dato sensibile, uscite dal gruppo immediatamente e segnalatelo.