Truffa in corso e utenti fregati: ecco il messaggio che arriva a novembre

Quando arriva una truffa di certo non c’è alcun tipo di preavviso. Ad oggi ce ne sono due in giro ed entrambe molto pericolose e soprattutto per gli utenti più creduloni. Quello che sta succedendo in queste ore è davvero incredibile come si può vedere nel prossimo paragrafo.

C’è una truffa che arriva a tutti ma non finisce qui: ce n’è anche un’altra in giro

Di messaggi da parte di belle donne ne potreste ricevere davvero tanti nella vostra vita ma non è questo il caso. È inutile che vi pavoneggiate con gli amici: si tratta di una truffa. Ecco il primo testo:

“Ciao amore mio, non sto con un uomo da tantissimo tempo e mi manca davvero la presenza maschile.

Spero possiate aiutarmi a soddisfare il mio desiderio. E ti darò il miglior momento della tua vita.

Ecco il mio profilo su un sito di incontri, Elfie_Hildred trovami e scrivimi in chat “piccola mia”)

Con affetto, tuo Hildred”

Oltre a questo messaggio di cui non si fa altro che parlare in queste ore, ce ne sarebbe anche un altro che purtroppo mirerebbe allo stesso obiettivo: derubare le persone dei loro dati e dei loro soldi. Ecco il testo completo:

“Mi chiamo Cheyenne, vorrei cogliere l’occasione per conoscerti.

Sono una ragazza sexy, gentile e aperta che sogna di incontrare un uomo positivo capace di compiere buone azioni.

Nella vita non ci sono abbastanza flirt, attenzioni e compagnia. Ecco perché voglio davvero colmare questa lacuna nella mia vita.

Sono sicuro che puoi aiutarmi a ricominciare la mia vita. Spero che questo non ti spaventi e mostri interesse per me, puoi visitare il mio profilo.

Usa il mio nickname nella ricerca CLICK, non dimenticare di registrarti, poiché gli ospiti non possono navigare attraverso gli account di altre persone.

Dopo la registrazione, ci incontriamo in una chat e comunichiamo online.”