Amazon stravolge il prezzo di Huawei Watch GT 6 Pro: ecco quanto costa oggi

La promozione disponibile questi giorni su Amazon è sicuramente una delle migliori in circolazione, proprio perché mette nelle condizioni il consumatore di poter raggiungere l’acquisto di uno dei più interessanti smartwatch, pagandolo comunque molto meno del listino originario. Lo sconto viene applicato su Huawei Watch GT 6 Pro, un device lanciato sul mercato da pochissimo tempo.

La prima cosa da sapere è la sua piena compatibilità con ogni sistema operativo in commercio, ciò sta a significare che può tranquillamente essere utilizzato sia su iOS che su Android, senza vincoli particolari (se proprio perde qualche interazione con le notifiche su iOS, ma cose di poco conto). Il display è un AMOLED da 1,47 pollici di diagonale, bellissimo, nitido, dettagliato e ricco di contrasti, dalle dimensioni comunque importanti per gli standard a cui siamo solitamente abituati.

Lo chassis, realizzato in metallo, è resistente e duraturo, perfetto per essere utilizzato senza problemi sul lungo periodo, raggiungendo a tutti gli effetti una usabilità quotidiana inedita. Sono oltre 100 le modalità sportive cui gli utenti possono fare affidamento durarnte i propri allenamenti, tutte ben suddivise in base all’area di utilizzo, con misurazioni precisi e affidabili, a cui si aggiungere anche l’analisi ECG.

Ricevete gratis le migliori offerte Amazon sul vostro smartphone, con i codici sconto gratis in esclusiva assoluta, andando subito su questo canale Telegram.

Amazon abbassa il prezzo di Huawei Watch GT 6 Pro: costa veramente poco

Una spesa così bassa difficilmente l’avevamo vista, Huawei Watch GT 6 Pro può oggi essere vostro con il versamento di un contributo che corrisponde esattamente a 329 euro. La riduzione applicata è di circa 50 euro rispetto al listino di 379 euro, fermo restando essere presente un extra sconto direttamente al check-out, del valore di 30 euro. Premete qui per effettuare l’acquisto.

Il prodotto viene spedito e venduto da Amazon, con consegna in tempi davvero molto brevi presso il vostro domicilio.