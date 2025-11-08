Samsung Galaxy Z TriFold: la doppia cerniera del pieghevole sarà la star, intanto si avvicina

Il Galaxy Z TriFold di Samsung torna a far parlare di sé con una nuova serie di immagini dal vivo e un video diffuso da SBS Korea, che ne mostra ogni dettaglio. Ripreso all’interno dell’Omokgyo Electronics Mall, il dispositivo appare in quella che sembra essere la sua forma più vicina al modello di produzione, offrendo una visione chiara delle proporzioni, delle cerniere e della complessa architettura interna.

Si tratta del primo smartphone Samsung capace di piegarsi due volte, trasformandosi da un formato compatto a un vero e proprio tablet una volta completamente aperto. Secondo quanto riportato, il display misura circa 6,5 pollici da chiuso e arriva a una diagonale di circa 10 pollici da esteso. Il sistema adotta due cerniere che formano una struttura “a G”, una soluzione già sperimentata nei concept Flex G, capace di garantire una migliore protezione al pannello flessibile e al tempo stesso mantenere visibile lo schermo esterno per l’uso quotidiano.

Sottile, curato e familiare nello stile

Nonostante la complessità meccanica, il Galaxy Z TriFold colpisce per la sottigliezza quando è aperto, con un profilo che appare elegante e bilanciato. Da chiuso risulta naturalmente più spesso, ma resta sorprendentemente compatto, appena poco più largo di un dito. .

Il design richiama chiaramente gli altri modelli della serie Z, con una tripla fotocamera verticale alloggiata su un’isola rialzata posteriore. Sul lato frontale è presente un display con fotocamera integrata, mentre lo schermo principale ospita un piccolo foro centrale per la camera interna. Le cornici, pur visibili, risultano proporzionate e coerenti con la complessità del dispositivo.

Come confermato dalle immagini, il TriFold integra anche un sensore d’impronte laterale, soluzione che Samsung continua a preferire per i suoi pieghevoli per garantire praticità e precisione.

Lancio previsto entro fine anno

Al momento Samsung non ha ancora annunciato ufficialmente le specifiche tecniche né la data di debutto, ma secondo i media coreani il lancio commerciale sarebbe previsto a novembre, inizialmente solo in alcuni mercati asiatici come Corea del Sud, Cina, Singapore e Taiwan.

Se confermato, il Galaxy Z TriFold rappresenterebbe una delle innovazioni più audaci nel settore mobile, segnando l’inizio di una nuova generazione di dispositivi pieghevoli a doppia cerniera.