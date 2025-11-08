Oppo Reno 15 potrebbe arrivare il 17 novembre

Il produttore tech Oppo dovrebbe annunciare a breve inizialmente per il mercato cinese la sua nuova serie di smartphone top di gamma. Ci stiamo riferendo ai prossimi Oppo Reno 15. L’azienda non ha ancora rivelato la data del debutto ufficiale. Tuttavia, secondo le indiscrezioni emerse in rete, sembra che la data prescelta per la presentazione ufficiale sarà il prosimo 17 novembre 2025.

Oppo Reno 15, l’azienda potrebbe annunciare la nuova serie il 17 novembre 2025

A quanto pare il debutto ufficiale sul mercato cinese della nuova serie di smartphone top di gamma di Oppo è ormai dietro l’angolo. Come già accennato in apertura, infatti, in queste ore è emerso in rete un post teaser non ufficiale che ci ha rivelato proprio la data del debutto ufficiale dei nuovi Oppo Reno 15. Stando al teaser, l’azienda annuncerà questi nuovi smartphone durante la giornata del prossimo 17 novembre 2025.

Per il momento l’azienda tech Oppo non ha ancora confermato ufficialmente questa data, ma non dovrebbe mancare molto tempo. Secondo le indiscrezioni emerse fino ad ora, la nuova serie sarà composta da almeno tre modelli, Oppo Reno 15, Oppo Reno 15 Pro e Oppo Reno 15 Mini. Proprio quest’ultimo dovrebbe essere un modello piuttosto interessante. Sul fronte dovrebbe infatti disporre di un display con tecnologia OLED con una diagonale contenuta pari a soli 6.31 pollici.

Dal punto di vista prestazionale, invece, sembra che tutti i modelli potranno contare sulla presenza di potenti processori di casa MediaTek. I rumors parlano della possibile presenza del soc MediaTek Dimensity 8450 e sembra che a supporto saranno presenti tagli di memoria con addirittura 16 GB di memoria RAM. Si parla inoltre della presenza di un comparto fotografico piuttosto completo. Spiccherebbe la presenza di un sensore fotografico principale da ben 200 MP, in particolare il sensore fotografico Samsung HP5, con a supporto anche un sensore fotografico ultra grandangolare da 50 MP e un sensore teleobiettivo da 50 MP.