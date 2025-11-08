Expert: offerte dai prezzi matti che ti fanno correre ad acquistare

Da Expert la tecnologia non è solo una questione di prestazioni: è un modo per rendere le tue giornate più comode, divertenti e un po’ più spettacolari. Tra sconti che fanno gola e dispositivi pronti a rendere ogni esperienza più fluida, Expert trasforma il “ci penso” in un deciso “lo voglio”. Non serve essere esperti di tecnologia (anche se il nome del negozio lo suggerisce!) per capire che le offerte in corso meritano davvero attenzione. È il momento giusto per fare upgrade intelligenti, per dare una rinfrescata al salotto o al tuo angolo gaming, o semplicemente per concederti quella piccola soddisfazione tech che rimandi da troppo. E poi, diciamolo, con un po’ di fortuna potresti anche far contenta la tua casa, che inizia a guardarti con aria di “dai, cambiamoci un po’”.

Offerte Expert: tecnologia in occasione

In casa Expert, le promozioni sono pensate per far sorridere anche il portafoglio. Ti aspetta la smart TV TCL Serie P69K 4K Ultra HD 75″ con Google TV, HDR10+ e Dolby Audio a soli 499 euro: un colosso perfetto per serate da cinema. Passando agli smartphone, Expert propone il XIAOMI Redmi Note 14 Pro Ocean Blue 8GB/256GB a 219 euro e il Redmi Note 14 5G Coral Green 8GB/256GB a 179,90 euro.

Notebook? Da Expert sono da wow l’ASUS Vivobook 15 Intel® Core™ 5 120U 16GB/512GB al costo stracciato di 499 euro e il Lenovo Ideapad 5 Slim Ultra 7 16GB/1TB a 849 euro. Per chi vive di gaming, Expert propone la PlayStation 5 1TB con EA Sports FC™ 26 a 549 euro, con le cuffie Bigben a 19,90 euro. E per la casa? Il ferro Philips Serie 3000 a 24,90 euro, la macchina caffè Philips Serie 800 a 229 euro e la Remington S7750 a 29,90 euro chiudono il cerchio della praticità firmata Expert.