MediaWorld: Dyson in promozione come non l’hai mai vista

MediaWorld decide di farti un regalo di quelli seri: una serie di offerte Dyson che fanno venire voglia di tirare a lucido tutto, persino la tastiera del computer. Il bello è che non serve essere maniaci dell’ordine o guru dello styling: basta un po’ di curiosità e la voglia di provare il top della tecnologia senza svenarsi. Dyson, si sa, non gioca mai sul risparmio quando si tratta di potenza e design, ma questa volta MediaWorld ha deciso di dare una bella spinta anche al tuo portafoglio. Queste promozioni sembrano fatte per dire “ok, ora sì che si può pulire, riscaldare e acconciare con stile”. E se il tuo vecchio asciugacapelli ti guarda male dal cassetto, tranquillo: tra poco sarà solo un lontano ricordo.

Le offerte Dyson da MediaWorld

Da MediaWorld il protagonista assoluto è il Dyson V15 Origin, scopa elettrica senza filo da 545 W, in promo a 499 euro: la potenza pura diventa quasi una sfida contro la polvere. Poi c’è il termoventilatore Dyson Hot+Cool Jet Focus a 299 euro, perfetto per chi vuole caldo o fresco con la stessa eleganza di un telecomando. E per respirare aria di montagna anche in salotto, MediaWorld propone il Dyson Purifier Cool PC2 De-Nox a 593,99 euro, il purificatore che fa sembrare il tuo respiro più leggero.

Non manca il tocco beauty con l’asciugacapelli Dyson Supersonic a 299 euro, un piccolo mostro di precisione che asciuga i capelli senza distruggerli. A fargli compagnia, la piastra Dyson Airstrait a 349 euro, un mix di potenza e delicatezza che mette fine alle ciocche ribelli. E per chi vuole pavimenti da far invidia, MediaWorld lancia anche il Dyson Wash G1 a 349 euro, il lavapavimenti che fa dimenticare il secchio. Le offerte Dyson da MediaWorld sono l’occasione giusta per dare una rinfrescata a casa, capelli e aria, tutto insieme, tutto con stile.