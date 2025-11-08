Nasce Pitagora: l’Italia guida la corsa alla fusione nucleare

Dimenticate l’immagine del classico computer, freddo e anonimo. Al Cineca di Bologna è successa una cosa ben più entusiasmante: è nato un gigante che risponde al nome di Pitagora, un battesimo che sa di storia e, soprattutto, di scienza. Non stiamo parlando di un semplice calcolatore, ma del nuovo supercomputer europeo interamente dedicato a svelare i segreti più ambiti della fisica: quelli della fusione nucleare. E no, questa non è affatto fantascienza, ma l’atto più concreto che l’Europa stia compiendo per afferrare l’energia pulita e sostenibile del nostro futuro.

Pitagora, il supercomputer che aiuta l’Europa a domare l’energia delle stelle

La posta in gioco è la più alta possibile: riuscire a replicare in modo controllato sulla Terra quella stessa forza sbalorditiva che tiene accesa la nostra stella, il Sole. È il Santo Graal dell’energia, un sogno inseguito dai ricercatori di tutto il mondo, che promette una fonte praticamente infinita, con zero emissioni e, cosa fondamentale, senza le scorie radioattive che affliggono la fissione. Pitagora è, di fatto, il nostro acceleratore di conoscenza in questa titanica impresa.

Questo colosso, finanziato dal consorzio Eurofusion e gestito in stretta collaborazione con Enea, rappresenta un balzo tecnologico impressionante, una dimostrazione lampante di quanto l’Italia sia in prima linea in questo settore vitale. Il suo compito non è quello di generare energia, ma di fornire ai ricercatori la lente di ingrandimento e il banco di prova digitale necessari per capire come domare le dinamiche complesse e sfuggenti del plasma ad altissime temperature.

Per rendersi conto della sua immensa portata, basti pensare che Pitagora è in grado di eseguire l’equivalente di 27 milioni di miliardi di operazioni al secondo. Non è un numero da leggere velocemente; è una potenza di calcolo che fa la differenza tra un’ipotesi teorica e una simulazione predittiva. Ciò significa che fenomeni fisici che fino a pochi anni fa potevano esistere solo sulla carta, richiedendo tempi di calcolo proibitivi, oggi possono essere analizzati in giorni o addirittura ore. Il progresso si accorcia, e con esso, si avvicina anche l’obiettivo finale.

All’inaugurazione, in effetti, non c’era solo la scienza, ma anche la politica scientifica italiana in pompa magna: dalla ministra Anna Maria Bernini al ministro Gilberto Pichetto Fratin, affiancati dal presidente di Cineca Francesco Ubertini e dalla presidente di Enea Francesca Mariotti. È stata proprio la ministra Bernini a centrare il punto della giornata, definendo Pitagora non solo “un supercomputer, ma un acceleratore di progresso”. Ed è difficile darle torto: non è soltanto un’unità di elaborazione, ma un catalizzatore di innovazione.

Inoltre, questo gigante silenzioso non è solo muscoli, ma anche intelligenza. Lavora instancabilmente nel cuore del centro di calcolo bolognese, ma lo fa in modo sorprendentemente green e smart: grazie a un sofisticato sistema di raffreddamento a liquido diretto, riesce a dissipare ben il 97% del calore prodotto. È la perfetta antitesi del classico computer surriscaldato, un esempio di efficienza energetica che rispecchia l’obiettivo finale della fusione stessa.

Il ministro Pichetto Fratin ha calcato la mano sulla visione più ampia, definendo Pitagora “al servizio del futuro” e ribadendo che l’autosufficienza energetica non è più una chimera, ma una meta concreta. La fusione rappresenta la chiave di volta, il punto d’arrivo che potrebbe rivoluzionare radicalmente il modo in cui produciamo e consumiamo energia. In fondo, strutture come questa non sono solo laboratori, ma vere e proprie fucine di conoscenza e competenze che, un giorno, potrebbero portare all’accensione della prima centrale a fusione operativa. Pitagora è dunque più di un insieme di circuiti: è una promessa, un investimento deciso verso un futuro in cui l’energia sarà pulita, continua e accessibile a tutti. Un futuro che, grazie a questo sforzo di ricerca italiano ed europeo, oggi sembra davvero un po’ meno lontano.