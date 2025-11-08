AI nei call center: rivoluzione in arrivo, ma la sostituzione dell’uomo non sarà immediata

Il mondo dei call center si prepara ad una trasformazione radicale. L’ AI sta già rivoluzionando il modo in cui le aziende gestiscono il rapporto con i clienti e, secondo le previsioni di Gartner, entro il 2029 sarà persino in grado di risolvere autonomamente l’80% dei problemi più comuni, riducendo i costi operativi del 30%. La sostituzione completa degli operatori umani però non avverrà presto, né senza conseguenze. Gli esperti parlano di un futuro di collaborazione tra uomo e IA, in cui le macchine potenzieranno, ma non elimineranno, il ruolo umano.

Si pensa infatti che i call center del futuro saranno probabilmente ibridi, con sistemi automatici in prima linea e supervisori umani pronti a intervenire nei casi più complessi.

AI e servizio clienti: rischi, costi e nuove regole per proteggere gli utenti

Nonostante il grande entusiasmo, l’introduzione dell’AI nei call center presenta sfide enormi e costi elevati. L’analista Emily Potosky di Gartner sottolinea come l’AI sia una tecnologia costosa. In più essa necessita di una gestione della conoscenza molto più complessa rispetto a quella umana. Addestrare e mantenere un sistema intelligente significa impiegare enormi quantità di dati e risorse, e ciò non sempre si traduce in risparmi reali.

Un altro rischio riguarda la qualità del servizio. Secondo Gartner, l’85% dei responsabili del customer service sta testando soluzioni basate su AI generativa, ma molte aziende segnalano difficoltà dovute alle “allucinazioni”, ovvero risposte errate o non aggiornate che minano la fiducia dei clienti.

In ogni caso, sul fronte normativo, gli Stati Uniti stanno discutendo una legge che obbligherà le aziende a dichiarare quando una chiamata è gestita da un’AI e a garantire il diritto di parlare con un operatore umano su richiesta. Anche l’Unione Europea sta valutando regole simili per tutelare i consumatori e impedire che l’automazione renda il servizio meno umano.

In conclusione, l’AI è pronta a rivoluzionare il settore dei call center, ma la transizione sarà lenta, costosa e piena di ostacoli. L’intelligenza artificiale promette efficienza e risparmio, ma solo se accompagnata da trasparenza, etica e supervisione umana.