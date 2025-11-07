Su Gboard arrivano le GIF di tendenza per chat più divertenti

Il team di Google continua a perfezionare Gboard. La tastiera predefinita di milioni di utenti Android e non solo. Con l’obiettivo di offrire un’esperienza di scrittura sempre più completa e veloce. Ora l’attenzione si sposta sul mondo delle GIF animate, diventate ormai un linguaggio universale nella comunicazione digitale.
Secondo quanto scoperto nell’ultima versione beta dell’app, Gboard sta testando un sistema completamente nuovo. Questo serve per aiutare gli utenti a trovare GIF legate ad argomenti di tendenza. Si tratta di una novità che, pur essendo semplice, promette di rendere le conversazioni più dinamiche e attuali. Consentendo di reagire agli eventi del momento con le immagini animate più popolari della rete.
La nuova funzione introduce un pulsante dedicato alle “GIF trend”. Che è posizionato vicino alla barra di ricerca nella sezione GIF della tastiera. Accanto all’icona dell’orologio che apre la cronologia. Toccandolo, si aprirà un elenco di termini di ricerca aggiornati. Selezionati in base ai trend mondiali o alle festività più recenti. In fase di test, ad esempio, è comparso qualche giorno fa, il suggerimento “vigilia di Halloween”. Un chiaro segnale che la tastiera adatterà le proposte in tempo reale a seconda delle ricorrenze o dei temi più discussi sui social network.
Una tastiera sempre più intelligente e aggiornata ai trend del momento. Come le GIF di tendenza
Le GIF disponibili su Gboard provengono dalla piattaforma Tenor, di proprietà della stessa Google. E sarà proprio da lì che verranno estratti anche i termini di ricerca di tendenza. Questa integrazione permetterà di risparmiare tempo prezioso. Evitando di digitare manualmente parole chiave o frasi generiche per trovare l’animazione giusta. Con un semplice tocco, l’utente potrà accedere alle GIF più utilizzate a livello mondiale. Pronte per essere condivise in chat, nei gruppi o sui social.
Attualmente, la funzione non è ancora disponibile nella versione stabile dell’app– E Google non ha comunicato una data precisa per il rilascio. Tuttavia, la sua presenza nella beta indica che il debutto ufficiale potrebbe essere imminente. Gli utenti più curiosi possono comunque provare le versioni sperimentali scaricandole da APK Mirror. Oppure attendere l’aggiornamento sul Google Play Store.
Questa piccola ma significativa aggiunta conferma la volontà di Google di rendere Gboard una tastiera sempre più completa, capace di unire efficienza, creatività e immediatezza. In un mondo in cui le parole spesso non bastano, una GIF scelta al momento giusto può dire più di un intero messaggio.