Samsung Galaxy S26: ecco quale potrebbe essere il suo costo

Come ogni anno, le anticipazioni sui prossimi Galaxy S si intensificano rendendo interessante e ricco di curiosità il periodo che ne precede il debutto, che avverrà molto probabilmente nel mese di febbraio. Tra soli pochi mesi, dunque, avremo modo di conoscere i tre nuovi dispositivi che andranno a formare la serie Samsung Galaxy S26.
Samsung Galaxy S26: il costo potrebbe subire un aumento
Le notizie sui prossimi dispositivi Samsung aumentano giorno dopo giorno, rivelando ogni particolare estetico e tecnico dei tre top di gamma, ma non solo. L’attenzione adesso è rivolta a quello che potrebbe essere il costo degli smartphone Samsung, i quali potrebbero subire un aumento rispetto allo scorso anno.
Diverse voci ritengono che l’aumento dei prezzi di alcune componenti necessarie alla realizzazione dei Galaxy S26 indurrà l’azienda a procedere con un rincaro di circa 50 o 100 dollari sul costo finale. Non tutti però si ritengono d’accordo. Osservando la strategia attuata in precedenza dall’azienda, infatti, non è da escludere la possibilità che i costi rimangano invariati. Negli anni precedenti, infatti, Samsung non ha attuato alcun rincaro pur assistendo all’aumento del costo delle componenti.
Qualora l’azienda dovesse decidere di modificare i prezzi finali, tenendo conto di un possibile incremento dai 50 ai 100 dollari, e stando a quelle che sembrerebbero essere le spese necessarie per la produzione dei dispositivi, avremo:
- il Samsung Galaxy S26 con 12 GB di RAM ,disponibile al costo di 849-899,00 dollari.
- il Samsung Galaxy S26 con 250 GB di RAM ,disponibile al costo di 909-959,00 dollari.
- il Samsung Galaxy S26 Plus, con 250 GB di RAM, disponibile al costo di 1049-1099,00 dollari.
- il Samsung Galaxy S26 Plus, con 512 GB di RAM, disponibile al costo di 1169-1219,00 dollari.
- il Samsung Galaxy S26 Ultra, con 250 GB di RAM, disponibile al costo di 1349-1399,00 dollari.
- il Samsung Galaxy S26 Ultra, con 512 GB di RAM, disponibile al costo di 1469-1519,00 dollari.
- il Samsung Galaxy S26 Ultra, con 1 TB di RAM, disponibile al costo di 1709-1759,00 dollari.