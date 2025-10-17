Samsung dice addio al Galaxy S26 Edge

Lo scarso successo ottenuto dal Samsung Galaxy S25 Edge avrebbe indotto il colosso a dire addio al Galaxy S26 Edge del prossimo anno. A diffondere l’informazione riguardante la cancellazione del dispositivo dai progetti futuri è Sammobile, fonte autorevole del settore che attribuisce la notizia a fonti interne all’azienda, secondo le quali le probabilità che il dispositivo non veda la luce del sole sono molto alte.

Samsung Galaxy S26 Edge non si farà: il colosso dice addio al suo dispositivo

A giustificare la scelta di Samsung di rinunciare alla versione Edge dei futuri Galaxy S26 sarebbe l’insuccesso dell‘attuale Galaxy S25 Edge, il quale, pur presentandosi come uno smartphone dal design interessante, non ha prodotto i risultati sperati in termini di vendite. L’azienda, infatti, avrebbe deciso di interrompere le vendite non appena terminate le scorte attualmente disponibili. Di conseguenza, il Galaxy S26 Edge, il cui lancio sarebbe dovuto avvenire entro i prossimi cinque mesi, non si farà.

La prossima serie di top di gamma Galaxy S sarà così composta esclusivamente da tre versioni: il modello Galaxy S26 base, probabilmente chiamato Pro, una variante Plus e un’opzione Ultra. Mantenendosi in linea con quanto proposto negli anni precedenti, Samsung concentrerà le sue forze esclusivamente sui tre dispositivi in questione, i quali dovranno essere in grado di tenere testa ai dispositivi attualmente sul mercato. Il Samsung Galaxy S25 Edge, infatti, sembrerebbe non aver retto il confronto con i dispositivi rilasciati da Apple nel mese di settembre, in particolar modo iPhone 17 Air avrebbe sferrato un duro colpo al colosso sudcoreano non rendendo sufficiente il suo tentativo di proporre uno smartphone ultra-sottile. Secondo alcune fonti, inoltre, la scelta di abbandonare la produzione del Galaxy S26 Edge avrebbe provocato delle complicazioni nello sviluppo dei modelli Pro e Plus, i quali potrebbero arrivare sul mercato in ritardo rispetto a quanto previsto ma a riguardo non sono ancora emerse informazioni certe.