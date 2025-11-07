Poste Mobile: l’offerta per chi ha bisogno di navigare senza pensieri

Ogni utente al giorno d’oggi sicuramente ha bisogno di godere di tanti gigabyte di traffico dati per poter navigare senza problemi, questi ultimi sono diventati un elemento fondamentale nella routine digitale di ogni utente poiché permettono di svolgere le attività di cui ha bisogno anche quando è lontano dal Wi-Fi domestico, di conseguenza è importante scegliere un’offerta che garantisca il giusto quantitativo di gigabyte per navigare in modo da arrivare alla fine del mese senza preoccupazioni.

Le offerte disponibili qui in Italia sono davvero tante e sono pensate per accontentare un po’ tutti i consumatori, da quelli che si accontentano delle caratteristiche giuste per fare un po’ di tutto a quelli che invece hanno bisogno di caratteristiche importanti e ricche per poter navigare davvero senza nessun tipo di preoccupazione, un provider che da questo punto di vista potrebbe fare il caso vostro sicuramente è poste mobile, l’operatore in questione sul suo sito ufficiale recentemente ha lanciato un’offerta pensata per coloro che hanno bisogno davvero di tantissimi giga, scopriamola insieme.

Tantissimi giga per navigare

Sul sito ufficiale dell’operatore è disponibile un’offerta che garantisce ben 300 GB di traffico dati per navigare in connessione 4G con minuti ed SMS completamente limitati verso tutti, l’offerta ha un costo di 11,99 € al mese con un costo di attivazione di 10 € e con una prima ricarica da effettuare pari al valore di 15 € dal quale potrete scalare già il costo del primo mese di promozione, come se non bastasse, poste garantisce la possibilità di attivare la connettività 5G con un supplemento di tre euro al mese da includere con l’offerta.

Se siete interessati, la promozione può essere attivata direttamente dal sito ufficiale dell’operatore tinto di giallo seguendo gli step indicati, vi basterà accedere alla pagina dedicata all’offerta per cui procedere all’attivazione del numero e alla ricezione della Sim direttamente a casa vostra.