Nova Launcher si aggiorna però si tratta di una luce fatua

Uno dei launcher più amati per quanto riguarda la scena Android probabilmente di sempre sicuramente è Nova launcher, il software in questione infatti garantiva una possibilità di personalizzazione davvero di altissimo livello ed era davvero molto gradito tutta la community, al punto da crearsi un seguito di fidati utenti che aspettavano sempre con grande attesa gli update.

Questa piccola realtà, purtroppo, però ha cessato letteralmente di esistere qualche anno fa quando la società è stata venduta e il team che c’era dietro il launcher ha completamente abbandonato i lavori, segnando di fatto la fine del software e del suo sviluppo, almeno fino a questo momento, recentemente infatti all’interno del canale beta del Play Store è apparso un nuovo update per quanto riguarda Nova launcher che ha portato la versione alla 8.1.3, introducendo di fatto nuove funzionalità come la personalizzazione dei colori per Nova Now, nuove card per Meteo e Calendario e una migliore integrazione con Spotify.

A quanto pare, però non è tutto oro ciò che luccica, dopo l’iniziale entusiasmo di tutti i fedeli a questo software è arrivata la doccia fredda.

Non è un revival

Un ex sviluppatore che lavorava al progetto originale tramite Reddit ha sottolineato che questo software si basa su un lavoro originale fatto dal team di sviluppo addirittura un anno fa, non è in corso attualmente nessuna fase di sviluppo che porterà avanti il progetto, di conseguenza si tratta di un vero e proprio canto del cigno della piattaforma che probabilmente non vedrà ulteriori update nel corso dei prossimi anni, come se non bastasse lo sviluppatore ha rincarato la dose sottolineando che non è possibile garantire la totale tutela della privacy dal momento che nessuno sviluppatore del team originale lavora attualmente all’interno dell’azienda dopo che quest’ultima è stata acquisita dalla nuova gestione, probabilmente si tratta di un velato consiglio a non installare l’update per ragioni di sicurezza.