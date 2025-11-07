L’Aia abbandona Office e punta all’autonomia con Opendesk

A volte, le scelte più “tecniche” raccontano molto più di quanto sembri. È il caso del Tribunale penale internazionale dell’Aia, che ha deciso di dire addio a Microsoft Office per passare a Opendesk, una piattaforma open source tedesca sviluppata dal Centro per la Sovranità Digitale (ZenDiS). A prima vista potrebbe sembrare una semplice decisione informatica, una questione di licenze e software. Ma in realtà, dietro questa mossa c’è un messaggio chiaro: la tecnologia è ormai un campo di potere, e l’indipendenza digitale è diventata una questione geopolitica.

Opendesk sostituisce Office: passo verso sovranità digitale europea

Il tribunale non vuole più dipendere da strumenti americani, soprattutto dopo i recenti attriti con Washington. Non è un mistero che i rapporti si siano incrinati: qualche mese fa, l’amministrazione Trump aveva imposto sanzioni al procuratore capo Karim Khan, arrivando perfino a bloccare temporaneamente il suo account e-mail ufficiale. Un gesto che, più di mille parole, ha mostrato quanto il controllo tecnologico possa diventare un’arma politica. Da qui la decisione: voltare pagina, e cercare una via più autonoma.

Opendesk nasce proprio per questo. È un progetto sostenuto dal governo tedesco, sviluppato in collaborazione con diversi partner europei – da Nextcloud a Collabora – per costruire un ecosistema digitale sicuro e “sovrano”, libero dai grandi monopoli americani. Dentro ci si trova tutto: editor di testo, strumenti di collaborazione, gestione dei progetti, chat interne, perfino videoconferenze. Tutto open source, tutto sotto controllo europeo.

Osvaldo Zavala Giler, responsabile IT del tribunale, lo ha detto con semplicità ma con un peso politico enorme: “Dobbiamo ridurre le dipendenze e rafforzare la nostra autonomia tecnologica”. Parole che suonano come un monito anche per molte altre istituzioni internazionali che, fino a oggi, hanno dato per scontato di poter contare su software americani.

Il Tribunale dell’Aia non è un colosso – conta circa 1.800 postazioni – ma la sua decisione ha il valore di un precedente. È il segnale che anche le istituzioni cominciano a pensare alla tecnologia non solo come a uno strumento, ma come a un territorio da difendere. E chissà, forse tra qualche anno parleremo di questo passaggio come del primo vero passo verso una Europa digitalmente indipendente.