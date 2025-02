Microsoft Office diventa gratuito per tutti ma con alcuni compromessi

In molti lo hanno sempre desiderato: avere Office gratuito, senza dover ricorrere a sotterfugi vari. A quanto pare tutto questo potrebbe trasformarsi ben presto in realtà in quanto Microsoft sta lavorando a una nuova versione gratuita di Office per Windows. L’obiettivo sarebbe concedere agli utenti l’accesso ai programmi più usati dell’intera suite, come ad esempio Word, Excel e PowerPoint. Il tutto chiaramente senza dover provvedere ad abbonarsi a Microsoft 365 o ad acquistare una licenza a pagamento. Chiaramente non sarà tutto rose e fiori, in quanto potrebbero esserci delle pubblicità e soprattutto delle funzioni “tarpate”.

Una suite gratuita, ma con pubblicità: ecco il nuovo Microsoft Office

Al momento non c’è bisogno di affrettarsi a fare nulla in quanto questa particolare versione di Microsoft Office è ancora in test. L’azienda di Redmond non l’ha ancora annunciata, per cui bisognerà attendere, anche se alcuni utenti possono già utilizzarla in maniera del tutto esclusiva.

Il compromesso principale? Annunci pubblicitari permanenti che appaiono durante l’utilizzo di Word, Excel e PowerPoint. Gli annunci vengono mostrati mentre si lavora ai documenti e rappresentano il “prezzo” da pagare per evitare l’abbonamento. Nonostante la presenza della pubblicità, gli utenti possono comunque svolgere le operazioni di base, come scrivere, modificare e salvare i documenti.

Funzioni ridotte e salvataggi solo su OneDrive

Oltre alla pubblicità, la versione gratuita presenta diverse limitazioni rispetto a Microsoft 365. Tra le funzioni assenti ci sono:

Componenti aggiuntivi;

Strumenti avanzati di formattazione;

Funzioni di dettatura;

Designer e SmartArt.

Questa versione è quindi pensata per chi ha bisogno di operazioni essenziali, senza fronzoli. Un altro vincolo importante riguarda il salvataggio dei file: i documenti possono essere archiviati solo su OneDrive, il servizio cloud di Microsoft. Tuttavia, è possibile scaricarli manualmente dal cloud sul proprio computer in un secondo momento.

Quando arriverà per tutti

Al momento, non ci sono informazioni ufficiali sulle tempistiche di rilascio globale. Microsoft non ha chiarito quali mercati siano coinvolti nei test o se questa versione gratuita verrà distribuita su larga scala. Tuttavia, l’idea di una suite Office gratuita — seppur con pubblicità e funzioni limitate — potrebbe attirare un pubblico ampio, offrendo una soluzione semplice e accessibile a chi non vuole o non può permettersi un abbonamento a pagamento.

Con questa mossa, Microsoft sembra voler ampliare l’ecosistema Office, offrendo alternative per ogni tipo di utente: da chi cerca solo un editor di base a chi desidera sfruttare al massimo tutte le funzionalità avanzate della suite.