ColorOS 16: tutte le date di rilascio sugli smartphone OPPO

ColorOS 16 debutta inizialmente in Cina sui nuovi Find X9 e Find X9 Pro, ma presto raggiungerà anche altri modelli in diversi mercati. L’aggiornamento porterà un’interfaccia più fluida, nuove animazioni, funzioni di sicurezza migliorate e un’integrazione più profonda con i servizi AI di OPPO.

Nel mese di novembre 2025, riceveranno l’update i pieghevoli Find N5, Find N3 e N3 Flip, insieme ai top di gamma Find X8 e Find X8 Pro. A seguire, anche le serie Reno14, Reno13 e il tablet Pad 3 Pro.

A dicembre 2025, toccherà a modelli come Find N2 Flip, Reno13 F, e la nuova gamma K13 Turbo 5G. Infine, durante il primo trimestre del 2026, OPPO completerà la distribuzione su una vasta gamma di dispositivi delle serie Find X5, Reno12, Reno11, F31, F29, K13, K12x e sui tablet Pad 3, Pad 2 e Pad SE.

ColorOS 16: aggiornamenti per modello e tempistiche

L’azienda ha da poco pubblicato un calendario preciso con tutte le finestre di rilascio per ogni modello. Si parte a fine ottobre con i flagship, poi la diffusione sarà graduale in base alle aree geografiche e alla certificazione dei dispositivi.

Ecco la roadmap ufficiale:

Novembre 2025

Find N5, Find N3, Find N3 Flip

Find X8, Find X8 Pro

Reno14 Pro 5G, Reno14 5G, Reno14 Diwali Edition

Reno14 F 5G, Reno13 Pro 5G, Reno13 5G, Reno13 F 5G

Pad 3 Pro

Dicembre 2025

Find N2 Flip

Reno13 F

K13 Turbo Pro 5G, K13 Turbo 5G

Primo trimestre del 2026

Find X5 Pro

Reno12, Reno12 Pro, Reno12 F e varianti speciali

Reno11, Reno11 Pro, Reno11 F, Reno11 FS

F31, F31 Pro, F29 Pro, K13, K13x, K12x

Pad 3, Pad 2, Pad SE

OPPO ha confermato che ColorOS 16 sarà ottimizzato per offrire una gestione energetica migliorata, una maggiore fluidità nelle app e una connessione più stabile con i dispositivi dell’ecosistema smart dell’azienda.

