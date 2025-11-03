Smart TV con Google TV a soli 180 euro su AliExpress

Tutti devono subito approfittare di un nuovo sconto molto interessante lanciato in questi giorni da AliExpress, con il quale il consumatore si ritrova a poter abbracciare un prodotto di qualità, spendendo decisamente meno del solito. Stiamo parlando della smart TV Metz MQF7000Z, trattasi un televisore di ultima generazione, in questo caso nella diagonale da 40 pollici, che offre tanta tecnologia e qualità generale.

La smart TV è tale per la presenza del sistema operativo Google TV (il vecchio Android TV per intenderci), soluzione di continuità con il passato ma che allo stesso tempo apre le porte a una versatilità davvero più unica che rara. Le funzioni cui gli utenti possono accedere sono innumerevoli, non passa inosservato il Google Chromecast integrato (utilissimo per la trasmissione diretta dei contenuti dallo smartphone), ma anche la presenza di Google Play Store (dal quale scaricare centinaia di applicazioni dedicate), oltre a una serie di funzionalità studiate appositamente per i televisori.

Il prodotto in questione è un QLED+, con supporto a Dolby Audio, per un audio di alto livello, HDR10, assistenti vocali di vario genere e Eyecare 3.0, per proteggere gli occhi degli utilizzatori contro le luci blu. Il design è chiaramente iconico, con cornici sottilissime, quasi inesistenti, e pronte indubbiamente a fare la differenza nel salotto di casa.

AliExpress, che sconto oggi su questa smart TV

L’utente che oggi è interessato all’acquisto di questo prodotto si trova praticamente in una botte di ferro, per il semplice fatto che il suo listino di 586,42 euro è solamente un lontano ricordo, e oggi è possibile spendere solamente 184,43 euro per l’ordine a questo link.

Il prodotto viene spedito direttamente dalla Spagna, per avere così la certezza di poter ricevere la merce entro pochi giorni a domicilio (massimo 5 giorni lavorativi), sempre con garanzia della durata di 24 mesi e possibilità di effettuare il reso entro 15 giorni.