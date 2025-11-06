Vivo V60 Lite 5G: compatto e leggero ma muscoloso con autonomia incredibile – Recensione

Il vivo V60 Lite 5G si presenta come lo smartphone “equilibrato” per eccellenza: grande schermo AMOLED da 6,77″ a 120 Hz, batteria BlueVolt da 6.500 mAh con ricarica FlashCharge da 90 W, doppio altoparlante stereo, fotocamera principale Sony da 50 MP e un SoC MediaTek Dimensity 7360-Turbo costruito a 4 nm. È un pacchetto che, sulla carta, tocca i punti che contano davvero per chi cerca un telefono affidabile nel quotidiano, senza spingersi in fasce di prezzo proibitive. In Italia, poi, è arrivato nella formula Special Pack: dentro la confezione ci sono sia il caricabatterie da 90 W sia un paio di Buds Air3, un dettaglio ormai raro nella sua categoria.

Nel corso di più settimane l’ho usato come device principale, alternando giornate in redazione (mail, editor, social, foto al volo), spostamenti in città con navigazione turn-by-turn, serate con streaming e qualche sessione di gaming leggero. Ho anche incrociato schede tecniche e annunci italiani per verificare varianti, prezzi e bundle, perché il nome di un componente o un dettaglio di dotazione può cambiare da mercato a mercato e finire per confondere. Proprio per questo, anticipo un punto: la configurazione qui in prova è 8 GB RAM + 256 GB in colorazione Pop Pink (commercialmente spesso indicata come Pink); ogni dato sensibile (display, chip, connettività, IP65) è stato consolidato in tabella.

Inoltre, segnalo fin da ora un tema emerso nei commenti degli utenti e nelle FAQ di supporto: alcune lamentele su instabilità di connessione (soprattutto Bluetooth e il passaggio Wi-Fi → dati mobili). Non sono problemi generalizzati né riproducibili al 100% nella mia esperienza, ma compaiono in tutorial e thread dedicati. Dedico un capitolo a parte per capire come va davvero sul campo e quali workaround funzionano se doveste incappare nel caso peggiore. Passiamo all’esperienza d’uso, partendo dalla scatola e dalla costruzione, per poi arrivare a schermo, prestazioni, autonomia, foto, connettività e software. Attualmente è disponibile sul sito di Amazon Italia.

Unboxing

La confezione Special Pack che arriva nei negozi italiani è una piccola rarità nel 2025: oltre al telefono, include il caricabatterie vivo da 90 W, il cavo USB-C, una custodia trasparente, pellicola pre-applicata, spilletta per il carrellino SIM e — fiore all’occhiello — gli auricolari true wireless Buds Air3. Nella versione Pink/Pop Pink la coerenza cromatica è curata, con accessori neutri e device in evidenza appena si apre il coperchio.

Contenuto (Special Pack IT): smartphone vivo V60 Lite 5G, Buds Air3, caricatore 90 W, cavo USB-C, custodia, pellicola pre-applicata, spilletta, guide rapide.

La differenza tra “pagina parametri” generiche e bundle italiano è rilevante: in alcune aree l’elenco “In the box” è essenziale o non aggiornato, mentre in Italia il pacchetto è ricco e dichiarato come tale. È il classico caso in cui bisogna guardare la SKU specifica venduta nella propria area. Nel mio caso, il sample comprensivo di accessori ha reso immediata la messa in servizio e mi ha permesso di testare subito la ricarica rapida “ufficiale” senza adattatori di terze parti.

Dentro, l’ordine è pulito: il telefono è nel vassoio superiore, gli auricolari e l’alimentatore in scomparti separati. La prima accensione richiede pochi minuti tra account Google e aggiornamenti iniziali di Funtouch OS 15, con successiva proposta di migrazione dati (Phone Clone o EasyShare). Imposterete il sensore d’impronte in-display con tre tocchi; l’animazione è rapida e l’area è centrata, facile da raggiungere. La sezione successiva affronta materiali e design, con le differenze tra Pop Pink ed Elegant Black.

Materiali, costruzione e design

La finitura Pop Pink è meno sgargiante di quanto suggeriscano i render: al vivo si percepisce come un rosa “pop” ma elegante, con riflessi controllati e un effetto satinato che tende a mascherare bene le impronte. La scocca è in composito plastico su frame coordinato, ben assemblata, con tolleranze uniformi intorno al modulo fotocamere. L’iscrizione del brand è discreta. In mano resta sottile (7,69 mm per il Pink; 7,59 mm nella variante nera) e relativamente leggero (circa 194 g), nonostante la batteria capiente: l’equilibrio dei pesi consente un uso a una mano per la maggior parte delle operazioni di scorrimento e back gesture.

Il frontale piatto con cornici contenute lascia spazio a un AMOLED FHD+ da 6,77” con foro centrale. Il vetro ha un buon trattamento oleofobico; il feedback aptico offre un “click” secco, mai zanzaroso. La robustezza percepita è coerente con la certificazione IP65 (resistenza a polvere e getti d’acqua), un plus non scontato in questa fascia. Gli altoparlanti stereo sono posti in configurazione bilanciata tra capsula e griglia inferiore; il volume è elevato e la scena abbastanza ampia per podcast e YouTube.

I pulsanti sono allineati sul lato destro con un “click” netto; la corsa non è spugnosa e non produce giochi. Il carrellino ospita dual nano-SIM con eSIM supportata; in basso, la porta USB-C è 2.0 (dato da considerare se trasferite molti video via cavo). Il modulo fotocamere è sporgente il giusto, la cover in dotazione annulla il “rocking” sul tavolo. Chi cerca grip extra può pensare a una custodia in TPU con bordi leggermente più generosi, ma la back cover stock protegge già bene il perimetro. Passiamo ora alle specifiche tecniche consolidate.

Specifiche tecniche

Voce Dettaglio Modello vivo V60 Lite 5G SoC MediaTek Dimensity 7360-Turbo (4 nm; 8 core: 4×2,5 GHz + 4×2,0 GHz) RAM / ROM 8 GB + 256 GB (LPDDR4X / UFS 3.1); esiste anche 12 GB + 512 GB Display 6,77″ AMOLED FHD+ (2392×1080), fino a 120 Hz, 3000 nit picco locale, gamut P3 Protezione IP65 Batteria 6.500 mAh (typ) Ricarica 90 W FlashCharge Audio Doppio altoparlante stereo Fotocamere Post.: 50 MP Sony (f/1.79) + 8 MP ultra-grandangolare (120°). Frontale: 32 MP Video 4K con camera posteriore e anteriore Connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.4, NFC, eSIM SIM Dual nano-SIM + eSIM; 5G+5G DSS Porte USB-C 2.0, OTG OS Funtouch OS 15 su Android 15 Dimensioni / Peso 163,77 × 76,28 × 7,69 mm (Pink) / 7,59 mm (Black); 194 g Colori Pop Pink (Pink), Elegant Black

Software

Su Funtouch OS 15 troviamo le app di base di vivo: iManager (manutenzione, ottimizzazioni, permessi), EasyShare/Phone Clone per migrazione dati, vivoCloud per backup, V-App Store accanto a Google Play. Il launcher è ordinato, con un cassetto app tradizionale, widget e un pannello rapidi che, finalmente, non copia pedissequamente altri OEM. Il tema grafico è sobrio; chi cerca un look più “ricco” può affidarsi ai temi di sistema. A livello di AI, c’è l’integrazione con Google Gemini per scorciatoie e generazione di contenuti: non è un bloat, si limita a funzioni contestuali richiamabili via assistente.

Nell’uso quotidiano, la coerenza delle app di sistema è buona. Il gestore di permessi è chiaro; le notifiche non vengono “uccise” aggressivamente come capitava anni fa. La galleria include una suite AI Image Studio (pulizia, ritocchi leggeri) e il comparto camera offre modalità accessibili senza sottomenu labirintici. Il dialer è Google, con filtri SPAM standard. Per la migrazione ho eseguito un trasferimento via Wi-Fi Direct e una sincronizzazione su Drive: nessun intoppo.

Capitolo delicato: stabilità delle connessioni con alcune applicazioni e funzioni di pairing. Nelle settimane precedenti al lancio italiano, ho letto commenti e FAQ in cui alcuni utenti segnalavano pairing Bluetooth instabile o un handoff Wi-Fi→dati non sempre immediato (ad esempio uscendo di casa). Nel mio caso, con cuffie TWS di due marchi e un’auto con Android Auto wireless, non ho riscontrato disconnessioni ripetute; ho però riprodotto una volta un ritardo di 10-15 secondi nel recupero rete mobile dopo lo spegnimento del Wi-Fi. Chi incappasse nell’anomalia può provare tre mosse semplici: cancellare i profili Bluetooth, svuotare la cache del modulo nelle impostazioni app, e — se necessario — ripristinare le impostazioni di rete.

Chiudo con gli aggiornamenti: il telefono arriva con Android 15 e Funtouch OS 15. In prospettiva, la nuova ondata OriginOS 6 (annunciata per i flagship globali) fa sperare in un miglioramento generale del motore di fluidità, ma per il V60 Lite 5G, ad oggi, la base di partenza è già aggiornata e coerente per la sua fascia.

Prestazioni e autonomia

Il Dimensity 7360-Turbo è il classico chip “pragmatico”: frequenze moderate, processo a 4 nm, ottimizzazione sull’efficienza. Nell’uso reale, la reattività è “scorrevole”: app social, browser con molte tab e switching tra fotocamera, Maps e streaming avvengono senza microscatti evidenti. Il refresh a 120 Hz aiuta la sensazione di fluidità, e la RAM da 8 GB con espansione software lascia margine per tener in memoria più app comuni. Per gaming, restano consigliati titoli “mid” (MOBA, racing arcade) a qualità media; i AAA mobile girano, ma non è la sua vocazione.

La batteria BlueVolt da 6.500 mAh fa la parte del leone: con un mix di 5G, Wi-Fi, foto e navigazione GPS sono sempre arrivato alla fine della giornata. Qui il punto è la curva di consumo molto “piatta”: lo standby è parsimonioso e i drain in streaming non sono nervosi. Quando serve una ricarica rapida, il caricatore 90 W incluso nella Special Pack è risolutivo: in circa 50-55 minuti si passa da percentuali basse a pieno, e in 10 minuti si ottiene energia sufficiente per ore di messaggistica e video. La gestione termica durante la carica è prudente; in gioco, la funzione Alimentazione diretta evita di stressare la batteria se restate collegati alla presa.

Sul fronte connettività cellulare, il modem regge bene, con 5G Dual SIM Dual Standby, eSIM, Bluetooth 5.4 e NFC per pagamenti. L’IP65 è il dettaglio “serenità”: non trasforma il telefono in un subacqueo, ma vi toglie l’ansia sotto la pioggia. Nel prossimo capitolo vi racconto come ho strutturato i test per misurare in modo ripetibile ciò che si può replicare a casa.

Test

Metodologia. Ho impostato una routine ripetibile su tre profili:

Casa/ufficio: Wi-Fi 5 GHz con router AX, luminosità auto con target 200-250 nit indoor, app in coda (mail, Slack/Telegram, Chrome con 8-10 tab, Drive, Photos). Mobilità urbana: rete 5G (SIM principale) con handoff in metropolitana e aree affollate, navigazione Google Maps con schermo sempre attivo, foto sporadiche. Svago serale: streaming Netflix/Prime Video 1080p e social, mezz’ora di gioco (MOBA + racing) a 60 fps “predefiniti”.

Display e leggibilità. Con auto-brightness attivo, la curva di adattamento è rapida: passando da una stanza luminosa a ombra, lo scaling non introduce “pompaggi” fastidiosi. All’aperto, il pannello AMOLED è brillante; la visibilità resta buona in pieno sole, aiutata dal picco locale dichiarato (3000 nit) e dal contrasto intrinseco. L’anti-riflesso non è aggressivo ma sufficiente; i bianchi sono neutri su profilo standard, più caldi con il preset “Comfort visivo”.

Prestazioni percepite. Ho alternato 60 e 120 Hz: in 120 Hz l’interfaccia è “burrosa” e lo scrolling nel feed lungo non presenta judder compromettenti. L’apertura camera a schermo bloccato è rapida; il time-to-first-shot è “quasi istantaneo” con buona luce. In multitasking, con 10 app in coda, ho visto qualche ricarica di tab pesanti ma nulla che spezzi il flusso. Nei giochi leggeri la stabilità resta alta; nei titoli più avidi ho preferito qualità grafica media per evitare picchi termici.

Audio e chiamate. Gli altoparlanti stereo danno volume sostenuto; la voce in podcast è intellegibile anche a volume basso, mentre i bassi sono presenti ma non profondi. In viva voce, la direzionalità è sufficiente per un tavolo piccolo. In chiamata via rete mobile, l’audio in capsula è pulito; il microfono filtra i rumori di fondo “al giusto” per la fascia.

Fotocamera. Il sensore Sony da 50 MP con secondaria 8 MP ultra-wide e frontale 32 MP è pensato per la fruizione social: colori vividi ma non cartone animato, bilanciamento del bianco abbastanza coerente tra wide e ultra-wide (in interni la ultra-wide tende a raffreddare). Con poca luce entra in gioco la modalità Night, discreta nello stabilizzare le ombre senza appiattire. In ritratto, lo scontorno sui capelli è ben gestito salvo scene molto intricate. La frontale sorprende: taglio di dettaglio sui volti e video 4K con tono naturale, utile per vlog e storie.

Connettività e stabilità. Qui ho forzato scenari “stress”: cuffie TWS + smartwatch + auto con Android Auto wireless. In 9 giorni, nessun drop su cuffie; ho visto una disconnessione su AA durante un cambio cella in galleria, recuperata in ~5 s. Uscendo di casa, con Wi-Fi che si sgancia e dati che subentrano, ho cronometrato normalmente handoff “trasparente”; una volta ho notato ritardo in ripresa internet (10-15 s). È una casistica allineata a quanto leggono alcuni utenti online, ma non sistemica nella mia unità. In caso di problemi, i workaround più efficaci restano: svuotare cache del modulo Bluetooth, rimuovere i profili e — se serve — ripristinare le impostazioni di rete.

Autonomia e ricarica. Con il mio profilo, arrivo a sera con il 20-30% residuo. In giornate pesanti (tanto GPS e hotspot) si scende sotto il 15%, ma la FlashCharge 90 W salva sempre: mettere il telefono in carica 10 minuti mentre preparo la cena fa la differenza. Le temperature sotto carica sono controllate; in gioco collegato alla presa ho usato l’alimentazione diretta per evitare cicli batteria superflui. I tempi 0→100% intorno all’ora sono coerenti con l’esperienza ripetuta più volte.

Limiti del test. Non ho effettuato misure strumentali (nit, deltaE, fps con logger esterno) né stress a lunga durata su 5G SA; le valutazioni su fluidità e camere sono percettive e ripetibili con lo stesso set di app, luci e scene. Le considerazioni sulle connessioni si basano su una singola unità e una SIM italiana; la vostra esperienza può variare con reti e periferiche diverse.

Approfondimenti

Display e leggibilità all’aperto

Il pannello AMOLED da 6,77” è uno dei motivi per cui il V60 Lite 5G spicca in vetrina: oltre alla diagonale generosa, c’è il refresh fino a 120 Hz e il picco locale di 3000 nit. In pratica, sotto sole diretto di mezzogiorno si legge senza “manine” a fare ombra, e al chiuso si può tenere la luminosità automatica su valori molto bassi senza perdita di contrasto. L’uniformità della tinta è buona, con lievi variazioni ai bassi livelli che si notano solo su sfondi grigi continui (tipico degli OLED moderni). Il profilo colore P3 dà un punch gradevole alle foto ma non satura forzatamente le interfacce: per editing leggero da social il compromesso è felice. L’HDR nei servizi più noti c’è e si vede; i banner dei contenuti si accendono e, pur senza vette da top-gamma, la resa regala profondità. Il touch è preciso e lo scrolling lungo non presenta falsi input.

Fotocamere: resa e coerenza cromatica

La 50 MP Sony principale ha un profilo “caldo naturale”, con curve piacevoli su incarnato e alimenti. In diurna, i dettagli fini (foglie, capelli) resistono bene anche dopo compressione social. L’8 MP ultra-wide è più neutra e, in interni, tende a virare al freddo; lo si corregge con un tocco sul bilanciamento o affidandosi all’AI che armonizza leggermente le dominanti. Di notte, la principale tiene botta: tempi ragionevoli, denoise non aggressivo, highlights controllati. L’ultra-wide soffre comprensibilmente di più: va bene per scene d’ambiente e gruppi, meno per soggetti minuti. La frontale 32 MP lavora bene sia in foto sia in video, con 4K utilizzabile per brevi vlog e call di lavoro dall’aspetto nitido. A livello di funzioni, l’Aura Light Portrait entra di diritto tra le modalità “usabili”: non è un LED magico, ma aiuta a riempire un minimo la scena.

Audio e vibrazione

Il doppio altoparlante stereo merita due righe: il volume è davvero alto per la fascia, la separazione è buona a un braccio di distanza, e per podcast e interviste non serve spingere oltre il 60-70%. I film guadagnano in spazialità, ma è chiaro che la profondità dei bassi non può avvicinarsi a un top. La vibrazione è tra le sorprese piacevoli: aptico netto e localizzato, molto utile in tastiera e nelle micro-interazioni (drag & drop, gesture). In cuffia via Bluetooth 5.4 non ho percepito latenza penalizzante su video; ovviamente in titoli competitivi meglio la cablata (via USB-C con DAC, non c’è il jack). Nota: alcuni utenti segnalano riconoscimento cuffie non sempre immediato o pairing testardo; i tre passaggi classici (rimozione profili, clear cache modulo BT, ripristino rete) restano efficaci dopo grandi update.

Reti e telefonia (5G, eSIM, Wi-Fi, Bluetooth)

La matrice bande è ampia, e nel mio giro quotidiano in città ho avuto un’ancoraggio stabile. L’aspetto comodo è la Dual SIM Dual Standby con eSIM: ho configurato eSIM come linea dati e nano-SIM per chiamate, con switch rapido dal toggler. Il Wi-Fi resta su 5 GHz in casa senza saltellare tra bande; il Bluetooth 5.4 mantiene due periferiche attive (TWS + smartwatch) senza drop. Come accennavo, sui forum si leggono casi di handoff Wi-Fi→dati non istantaneo; nella mia casistica è comparso una volta con ritardo di ~15 s, poi non più, anche dopo update app. Se vi capita di frequente, prima di dare la colpa all’hardware controllate “Risparmio energetico” e permessi in background delle app che devono restare online (navigazione, streaming), e fate un giro in Impostazioni > App > Bluetooth per una pulizia cache.

Software: Funtouch OS 15 oggi e la traiettoria OriginOS

La base è Android 15 con Funtouch OS 15: il layer è leggero, ha una buona gestione delle notifiche e non soffoca i servizi Google. La presenza di Google Gemini come “spalla” di sistema è discreta; si integra con condivisione, appunti e piccoli riassunti, senza occupare spazio visivo indebito. Sul fronte aggiornamenti, OriginOS 6 arriverà progressivamente sui modelli supportati: per il V60 Lite 5G non ci sono promesse ufficiali immediate, ma il fatto che la base parta già da Android 15 tranquillizza chi odia comprare device “vecchi” alla nascita. Per il quotidiano, Funtouch resta sufficientemente lineare anche per chi arriva da Android “stock”.

Gaming e prestazioni sostenute

Su MOBA e racing la resa è più che buona a settaggi medi; l’UI resta fluida nelle lobby, e le temperature sono controllate. Spingendo con titoli pesanti si nota il limite della GPU in piena risoluzione, ma si rientra abbassando qualche slider. La Modalità Ultra-Gioco offre strumenti concreti (blocco luminosità, non disturbare, alimentazione diretta) e non è un “gadget” estetico. Buona anche la gestione RAM: con 8 GB reali e espansione software c’è margine per multitasking “medio”, ma se passate ore tra editor foto e browser con 30 tab la versione da 12/512 potrebbe essere più lungimirante.

Ricarica e salute batteria

La batteria BlueVolt 6.500 mAh è il cuore dell’esperienza: non è solo capiente, ha anche una gestione longevità pensata per mantenere efficienza a lungo. Nella pratica, la curva di ricarica 90 W è prevedibile e rapida, e la protezione a 24 livelli evita picchi termici. Con caricatore in scatola (Special Pack), non dovete cercare accessori compatibili; e se siete gamer incalliti, l’alimentazione diretta è un toccasana per non ciclare la batteria durante sessioni lunghe. Se venite da telefoni con 4.500-5.000 mAh, la sensazione qui è di “ansia da batteria” che sparisce: anche con display grande, si chiude la giornata con sicurezza.

Sicurezza biometrica e sensori

Lo sblocco con impronta in-display è rapido e preciso; in controluce non abbaglia e resta affidabile anche con dita appena umide. Il Face Unlock è utile per sblocchi rapidi, ma resta 2D: comodo sì, sicurezza media (bene che il sistema privilegi l’impronta per pagamenti e app sensibili). Tra i sensori troviamo l’indispensabile (accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola); il GPS aggancia in tempi rapidi, e su Maps il cursore resta “stabile”, senza salti nervosi agli incroci. L’assenza di FM non sposta l’ago; la presenza di NFC è la cosa che conta per pagamenti e card.

Funzionalità

Nel quotidiano, il V60 Lite 5G è uno strumento lineare: sblocchi rapidi, notifiche puntuali, chiamate pulite, NFC per pagare al volo, foto “social-ready”, display grande per leggere documenti e montare clip veloci. La IP65 toglie l’ansia sotto la pioggia, il doppio altoparlante regala quel volume in più che manca su tanti rivali, e l’eSIM semplifica la vita a chi viaggia o usa numeri separati lavoro/privato. La 4K camera frontale è un plus inatteso in questa fascia: per chi registra stories o brevi vlog, la nitidezza extra fa comodo. Menzione a parte per i temi fotografici integrati (Retro, Polaroid, ecc.): sono divertenti ma sobri, non stravolgono i colori e non “plastificano” i volti.

Sul fronte AI, l’integrazione con Gemini e le funzioni di AI Image Studio coprono i casi d’uso moderni senza trasformarsi in un carosello di funzioni a caccia di hype. E la Modalità Ultra-Gioco fa realmente da “tutor” in partita: blocca notifiche, stabilizza luminosità e riduce distrazioni. Completa il quadro la connettività: Bluetooth 5.4 per accessori, NFC per pagamenti, USB-C 2.0 per trasferimenti (qui avremmo gradito 3.x), Dual SIM + eSIM per la massima flessibilità. Se avete bisogno di backup locale via MTP su PC, i driver ufficiali di vivo restano facilmente reperibili. Chiudendo il cerchio, resta l’ecosistema vivo: aggiornamenti regolari di app e patch e un supporto online in italiano con FAQ, manuali e contatti. Per un prodotto di fascia media, avere un portale UE ricco di documenti e la reperibilità di assistenza locale è un dettaglio che fa la differenza a lungo termine.

Pregi e difetti

Pro: schermo AMOLED 6,77″ 120 Hz molto luminoso; batteria 6.500 mAh con 90 W realmente utili; foto solide di giorno e frontale 4K convincente; IP65 in fascia media; NFC , eSIM e Bluetooth 5.4 completi; audio stereo con buon volume; Special Pack ricco (caricatore + Buds Air3 ).

Contro: USB-C 2.0 (trasferimenti lenti via cavo); ultra-wide solo discreta in notturna; qualche segnalazione utente su handoff rete e pairing BT (non sistemica sulla mia unità); peso non piuma per mani piccole; niente microSD.

Prezzo

In Italia il vivo V60 Lite 5G (Special Pack) è stato annunciato a 379 €, con disponibilità nelle colorazioni Pop Pink e Elegant Black. La confezione include caricatore 90 W e Buds Air3, dettaglio che alza il valore percepito e riduce la spesa accessoria al day-one. Nei principali retailer la SKU 256 GB / 8 GB in Pink è già a listino, spesso con promo legate ai programmi fedeltà. In sintesi: posizionamento sotto quota 400 € con bundle sopra la media.

Nel confronto orizzontale, rivali diretti puntano su schermi simili e batterie da 5.000 mAh, ma raramente uniscono AMOLED 120 Hz grande, IP65, stereo, 90 W e frontale 4K. Se vi serve memoria extra out-of-the-box, la variante 12/512 (dove disponibile) ha senso per chi gira molti video o scarica film offline; altrimenti, la 8/256 resta il sweet spot in rapporto prezzo/dotazione.

Conclusioni

Il vivo V60 Lite 5G è uno smartphone che punta su concretezza: schermo ampio e leggibile, autonomia “tranquilla”, ricarica fulminea, fotocamera principale affidabile, frontale più che dignitosa anche in 4K, connettività completa e un pacchetto italiano ricco. Non è il device per chi cerca il record di fps nei giochi pesanti o la porta USB 3.x: nasce per essere l’amico quotidiano che non molla sul tardi e che ti regala la serenità di un IP65 quando inizia a piovere.

A chi lo consiglierei: a chi vuole uno schermo grande senza la paura dell’autonomia, a chi registra molte storie con la camera frontale, a chi apprezza la semplicità di un bundle “pronto” con caricatore e TWS inclusi. A chi no: a chi trasferisce spesso grossi video via cavo (USB 2.0 è un limite), a chi vuole scatti ultra-wide notturni impeccabili o punta a gaming “hardcore” con tutto al massimo. In definitiva, l’ho trovato coerente e onesto. Nel mare dei mid-range anonimi, qui ci sono scelte chiare e ben eseguite. Se riconoscete in queste righe il vostro profilo d’uso, il V60 Lite 5G è una proposta centrata, specie nel nostro Special Pack. Attualmente è disponibile sul sito di Amazon Italia.