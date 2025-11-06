Mitsubishi: al Japan Mobility Show la sua visione di futuro e IA

Non manca ormai molto tempo all’inizio della nota fiera dedicata all’automobilismo che si svolge in Giappone ogni anno e tutte le aziende coinvolte ovviamente vogliono portare le loro novità in modo da sorprendere i consumatori e ovviamente aumentare l’interesse e la popolarità delle proprie soluzioni, tra queste aziende spiccano nomi del livello di Toyota, la quale presenterà il suo nuovo modello di corolla ma anche Mitsubishi che ha intenzione di sorprendere tutti con interessanti novità in chiave futura partendo da Mitsubishi Elevance Concept, questo SUV elettrico si è mostrato inizialmente con un primo teaser, ma ora dà ulteriori segni di sé, portando allo stesso tempo l’idea che Mitsubishi ha del futuro.

Futuro e intelligenza artificiale

L’azienda dunque porterà presso la fiera questo nuovo concept che da solo incarnerà i concetti di design, tecnologia e libertà di movimento garantiti da caratteristiche studiate appositamente a questo scopo, effettivamente, questo SUV è stato studiato appositamente ed infatti unisce eleganza e robustezza con un design compatto e futuristico che spicca per la cabina a capsula e la struttura rinforzata che trae ispirazione dalla cosiddetta architettura “rib-bone”, quest’ultima dovrebbe garantire rigidità e sicurezza in ogni condizione.

Anche il frontale è stato ridisegnato per esprimere potenza e sicurezza con una maschera a nido ape con degli interni caratterizzati da linee continue e superfici non interrotte in grado di garantire il massimo della protezione all’utente durante la guida.

Come se non bastasse sotto il cofano, abbiamo la presenza di un sistema ibrido plug-in dotato di un motore a benzina compatibile con carburanti a basse emissioni, nello specifico in situazioni di guida normali, questa vettura dovrebbe comportarsi come una vettura elettrica qualsiasi, la trazione tra l’altro è garantita da quattro motori elettrici gestiti dal sistema Super All Wheel Control, che regola l’erogazione della potenza su ogni ruota.

All’interno dei sistemi digitali, poi Mitsubishi ha implementato l’innovativo AI Co-Driver, quest’ultimo sfruttando l’intelligenza artificiale studia ed elabora i percorsi e le abitudini dell’utente in modo da suggerire le strade migliori e più adatte alle sue esigenze.