Android 17, l’Always-On Display diventa interattivo: arriva la “Min Mode” in bianco e nero

Android

Con Android 17, Google sembra pronta a rivoluzionare una delle funzioni più iconiche del sistema operativo: l’Always-On Display (AOD). Secondo le ultime scoperte nelle build di Android Canary, l’azienda di Mountain View sta lavorando a una modalità inedita chiamata “Min Mode”, capace di mostrare versioni semplificate e in bianco e nero delle app, trasformando il concetto di schermo sempre attivo in qualcosa di più utile e dinamico.

Dalla semplice ora alle app minimaliste

Fino ad oggi, l’Always-On Display si è limitato a mostrare ora, data, notifiche e musica in riproduzione, mantenendo la luminosità bassa per ridurre i consumi energetici. Con Min Mode, Google intende espandere radicalmente questa funzione, permettendo di visualizzare versioni “ridotte” di alcune app compatibili direttamente sullo schermo in standby.

Il nome “Min” deriva proprio da “minimal”, e non a caso: le app che adotteranno questa modalità mostreranno interfacce essenziali, prive di colori, con elementi statici o monocromatici pensati per minimizzare il consumo energetico e sfruttare appieno i display OLED di nuova generazione.

Come funziona la Min Mode

La nuova modalità sarà disponibile solo per le app che implementano una specifica attività, denominata “MinModeActivity”, nel loro file Manifest. In sostanza, gli sviluppatori potranno creare una versione ridotta della propria app, pensata per essere visualizzata in modo statico, con aggiornamenti minimi e senza animazioni complesse. L’Always-On Display rimarrà fedele ai suoi principi di efficienza, mantenendo:

luminosità molto bassa, per non influire sulla batteria,

frequenza di aggiornamento ridotta,

movimento anti burn-in, cioè il leggero spostamento periodico degli elementi sullo schermo per evitare che restino “stampati” sui pixel OLED.

In questo modo, anche le app “vive” in Min Mode potranno restare attive per ore senza danneggiare il pannello né incidere significativamente sui consumi.

Google Maps sarà la prima a supportarla

Secondo le prime tracce nel codice, Google Maps sarà una delle prime app a sfruttare la nuova modalità. Le immagini individuate mostrano una versione monocromatica e ultra-semplificata della mappa, con le sole informazioni chiave: direzione, frecce di navigazione e distanza dal prossimo punto di svolta. In pratica, durante la navigazione, sarà possibile bloccare lo schermo mantenendo attive le istruzioni in bianco e nero, perfette per consultazioni rapide in auto o in bici, senza riaccendere il display completamente. Un’idea che unisce funzionalità e risparmio energetico, trasformando l’Always-On Display in una sorta di “cruscotto intelligente”.