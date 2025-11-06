Non vedete doppio: bug Gestione Attività su Windows 11

Chi apre Gestione Attività su Windows 11 in questi giorni potrebbe trovarsi davanti a una scena inaspettata: due finestre identiche aperte contemporaneamente. No, non è un effetto ottico o una nuova feature multitasking estrema — è semplicemente uno degli ultimi bug del sistema operativo di Microsoft, che ha iniziato a circolare dopo gli aggiornamenti più recenti del canale Insider.

Diversi utenti hanno segnalato il problema su Reddit e nel Feedback Hub di Windows, raccontando che all’avvio di Gestione Attività, invece di comparire una sola finestra, ne vengono aperte due, perfettamente identiche e funzionanti. Un piccolo glitch, certo, ma che ha già scatenato ironie e meme nella community, soprattutto tra chi scherza sul fatto che Microsoft stia testando un “Task Manager multitasking per Task Manager”.

Gestione Attività colpito da un bug, Windows è a lavoro per risolvere

Secondo le prime analisi, il bug sembra collegato alla build 26100.268 del canale Beta di Windows 11 e, fortunatamente, non influisce sulle prestazioni del sistema. Entrambe le istanze del programma funzionano regolarmente, anche se chiudendone una può capitare che l’altra si blocchi o non risponda temporaneamente.

Microsoft è già a conoscenza del problema e ha confermato di essere al lavoro su una correzione che verrà inclusa in un futuro aggiornamento cumulativo. Nel frattempo, il “doppio pannello Gestione Attività” resta un curioso promemoria di quanto il software, anche quello più rodato, possa ancora sorprendere gli utenti con bug tanto innocui quanto surreali.

Fino alla patch ufficiale, il consiglio è semplice: niente panico. Se vi trovate davanti a due Task Manager, chiudetene uno e andate avanti — o, se preferite, godetevi il raro spettacolo del multitasking per il multitasking.