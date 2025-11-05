LG: sulle Smart TV molto presto il titolo definitivo per ballare

Per tutti i possessori di una smart TV LG con Web OS 22 sta per arrivare una grossa novità che verrà presentata direttamente alla Paris games Week 2025, stiamo parlando infatti dell’esordio di uno dei titoli più amati di sempre per quanto riguarda il mondo dei videogiochi di movimento, il titolo in questione è Just Dance che sbarcherà direttamente all’interno dei televisori LG, grazie ad una collaborazione portata avanti da quest’ultima con Ubisoft.

Il titolo sul televisore

Il titolo in questione sarà disponibile a partire da dicembre 2025 all’interno del LG Gaming Portal, nello specifico sarà possibile giocare senza l’ausilio di supporti esterni come controller o dispositivi di rilevazione nel momento che vi basterà utilizzare il telecomando LG Magic Remote che grazie alla sua funzionalità di rilevazione precisa dei movimenti, vi permetterà di giocare senza nessun tipo di problema, avrete la possibilità di accedere a un catalogo vastissimo di canzoni arricchito periodicamente con nuovi titoli, il gioco nello specifico sarà giocabile gratuitamente per un tempo limitato ogni giorno o tramite un abbonamento in modo completamente illimitato con un accesso completo al catalogo di canzoni disponibili.

Questo piccolo traguardo fa parte di un progetto decisamente più ampio da parte di LG che sta puntando a trasformare le proprietà televisioni in veri e propri centri multimediali in grado di unire le persone della famiglia o in generale amici e parenti all’interno di esperienze interattive da fare tutti insieme, non è il primo caso a cui assistiamo dal momento che anche Samsung sta cercando di sviluppare un vero e proprio hub televisivo tramite Samsung games.

Non rimane dunque che attendere per vedere realizzato il tutto in modo concreto durante la fiera di Parigi, sicuramente si tratta di un passo in avanti molto importante per questi televisori caratterizzati dal sistema operativo WebOS, di conseguenza se siete in possesso di una televisione di questo tipo preparate a ballare.