Satispay lancia Paga in 3: pagamento rateale senza interessi

La fintech Satispay amplia l’offerta introducendo Paga in 3, un servizio che consente di suddividere un acquisto in tre rate mensili senza interessi e senza costi aggiuntivi, esattamente come su PayPal. Il rilascio parte oggi e proseguirà in modo graduale nelle prossime settimane, fino a coinvolgere l’intera rete di utenti ed esercenti. L’iniziativa rafforza la diffusione del modello Buy Now Pay Later anche nel commercio fisico, ambito in cui è stato meno presente rispetto all’e-commerce.

Il servizio è disponibile per importi superiori a 30 euro ed è attivo sia online sia nei punti vendita aderenti. All’interno dell’app è presente un filtro dedicato per individuare rapidamente gli esercizi convenzionati, una rete che supera le 400.000 unità e comprende realtà come IKEA Italia, Prénatal, Gamelife, Tigros e Grimaldi Lines, oltre a ristoranti, farmacie e hotel. Per i negozi di piccole e medie dimensioni, Paga in 3 rappresenta un modo semplice per offrire una modalità di pagamento flessibile, con effetti potenzialmente positivi su fidelizzazione e competitività anche in negozio.

Come funziona il piano in tre rate

L’esperienza d’uso ricalca il flusso abituale dell’app Satispay, senza moduli aggiuntivi o richieste di credito. Al momento del pagamento, si inserisce l’importo, si seleziona Paga in 3 e si accede a una schermata riepilogativa che mostra la suddivisione della spesa, le date delle tre scadenze e il calendario degli addebiti. Tutte le informazioni vengono presentate in modo chiaro, con conferma finale solo dopo la visione del piano.

Confermato il pagamento, la prima rata viene addebitata subito; le due successive vengono scalate automaticamente dal wallet a distanza di un mese e di due mesi. Prima di ogni scadenza, l’app invia una notifica di promemoria per agevolare la disponibilità del saldo ed evitare ritardi. L’intero processo resta interno all’ecosistema Satispay, senza interventi di terze parti: la familiarità del pagamento istantaneo si combina con una pianificazione più ordinata delle spese, mantenendo controllo e tracciabilità direttamente dallo smartphone.