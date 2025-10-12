Anker: arriva un nuovo proiettore portatile

Nel mercato dei proiettori portatili, la proposta di Anker segna un passo in avanti importante riguardo versatilità e integrazione. Negli Stati Uniti è, infatti, arrivato il Soundcore Nebula P1, un dispositivo che punta a ridefinire l’esperienza audiovisiva attraverso la modularità del suono. L’azienda descrive il nuovo modello come il primo proiettore portatile al mondo con altoparlanti rimovibili. Il Soundcore Nebula P1 nasce per offrire un equilibrio tra portabilità e qualità visiva. È in grado di proiettare immagini in Full HD (1080p) fino a 180 pollici di diagonale. Con un rapporto di proiezione 1,2:1. La luminosità di 650 lumen, pur non elevatissima, consente una visione nitida in ambienti chiusi o in esterni con luce contenuta. La resa cromatica, che copre il 124% dello standard Rec. 709, promette una fedeltà superiore alla media. Mentre la messa a fuoco automatica e la correzione trapezoidale contribuiscono a semplificare l’utilizzo anche per chi non ha esperienza con dispositivi di questo tipo.

Anker Soundcore Nebula P1: ecco i nuovi proiettori

Il vero elemento distintivo del dispositivo risiede, però, nel sistema audio. I due altoparlanti Bluetooth rimovibili da 10 watt ciascuno, dotati di tecnologia Dolby, possono essere collocati liberamente per creare un effetto surround 2.0. La possibilità di posizionarli a distanza dal proiettore consente una distribuzione del suono più naturale e immersiva. Gli speaker raggiungono un volume massimo di 85 decibel e garantiscono fino a 20 ore di autonomia.

Inoltre, il proiettore integra Google TV come interfaccia principale e offre 2 GB di RAM con 32 GB di archiviazione interna. La dotazione di porte include USB-C, USB-A e HDMI, permettendo il collegamento con una vasta gamma di sorgenti esterne. Non manca una certa attenzione alla robustezza: il corpo del proiettore è certificato IP33, mentre gli speaker vantano una protezione IP54. Negli Stati Uniti, il lancio del Nebula P1 è accompagnato da un prezzo promozionale di 799 dollari, ridotto a 719 dollari con coupon sconto, cifra che include un telo da 100 pollici del valore di 169 dollari. Non sono ancora note le tempistiche per un eventuale debutto europeo.