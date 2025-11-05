Poco F7 5G, super prezzo solo su Aliexpress, OCCASIONE

Le occasioni su Aliexpress non finiscono mai. In questi ultimi giorni, infatti, il noto store di shopping online sta proponendo uno smartphone davvero eccezionale ad un prezzo favoloso. Si tratta del nuovo Poco F7 5G. Quest’ultimo è al momento proposto sullo store con uno sconto davvero esagerato pari ad addirittura il 41%. In questo modo, gli utenti potranno averlo ad un prezzo scontato pari a 284,98 euro, nel taglio di memoria con 12 GB di memoria RAM e con 256 GB di storage interno. La spedizione è inoltre rapida ed inclusa nel prezzo. Tutti gli interessati lo potranno acquistare seguendo direttamente QUESTO LINK.

Poco F7 5G proposto ad un super prezzo, occasione solo su Aliexpress

Uno degli ultimi smartphone del produttore tech Poco e al momento proposto su Aliexpress ad un ottimo prezzo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Poco F7 5G. Questo smartphone è estremamente prestante e con una scheda tecnica notevole. Sotto al cofano è infatti presente uno dei soc più potenti del produttore tech Qualcomm. Ci stiamo riferendo al soc Snapdragon 8s Gen 4. Come già detto, il taglio di memoria in offerta è quello con 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno, ma gli utenti potranno scegliere in alternativa il taglio con 512 GB al momento dell’acquisto.

Il nuovo smartphone di Poco può inoltre contare sulla presenza di una batteria estremamente capiente pari a ben 6500 mah. Questa è in grado di garantire dei risultati folli dal punto di vista dell’autonomia. L’azienda parla infatti di circa 16 ore di utilizzo continuo. Sulla parte frontale, poi, spicca la presenza di un display favoloso. Si tratta di un pannello con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 6.83 pollici e con una luminosità di picco esagerata pari a 3200 nits.

Come già detto, gli utenti potranno portarsi a casa questo fantastico smartphone ad un prezzo folle su Ali seguendo direttamente QUESTO LINK.