MediaWorld: divertimento formato famiglia con TV speciali

Okay, squadra: chi porta le patatine? Chi controlla che il divano non sia occupato dal gatto? E soprattutto, chi ha nascosto il telecomando questa volta? Il bello delle serate casalinghe è proprio questo: quella piccola confusione divertente che rende tutto più autentico. Un po’ come quando, guardando “Gone Girl”, pensate di sapere cosa succede… e invece no! Ma una cosa è certa: quando si parla di comfort e intrattenimento, non si scherza. Voi amate le serate ben fatte, quelle in cui nessuno osa parlare nei momenti chiave e ogni snack è posizionato con strategia militare. E allora serve un TV che non deluda, che offra colori intensi, movimento fluido a 165Hz e un audio capace di avvolgere ogni angolo. Samsung ci mette il pannello OLED, MediaWorld aggiunge una promo che fa sorridere anche chi non ride mai a tavola: un voucher fino a 414,96€ per maratone infinite. Preparate la coperta, sistemate la lampada e lasciate che il salotto si trasformi in un’altra dimensione fatta di relax e brividi controllati.

Il meglio con MediaWorld è qui

Da MediaWorld potete trovare il Samsung QE65S90FATXZT, OLED 65″ 4K, a 1.898,99€. MediaWorld propone anche il QE55S85FAUXZT, OLED 55″ 4K, a 1.179,99€, mentre MediaWorld porta il QE65S85DAE, 65″ 4K, a 1.613,89€. Non manca da MediaWorld il QE55S95FATXZT, OLED 55″ 4K, con Dolby Atmos, a 1.798,99€. Per chi ha meno spazio, MediaWorld include il QE48S90FAEXZT, OLED 48″ 4K, a 828,99€. E per grande formato, MediaWorld propone il QE65S85FAEXZT, OLED 65″ 4K, a 1.409,99€. Con il voucher fino a 414,96€, MediaWorld rende le vostre serate indimenticabili, e MediaWorld è pronto ad accogliervi con offerte che fanno sorridere tutta la casa.