Android 16: arrivano gli aggiornamenti senza interruzioni per le app

Con Android 16, Google punta a migliorare non tanto l’aspetto estetico del sistema operativo. Ma piuttosto le prestazioni interne. Tra le innovazioni più interessanti c’è Seamless App Updates. Una funzione che accelera l’installazione degli aggiornamenti delle applicazioni riducendo al minimo i tempi di blocco. Finora, infatti, durante un aggiornamento, il sistema metteva in pausa l’app interessata. Proprio per evitare conflitti tra codice e risorse in fase di modifica. Questo poteva significare diversi secondi di inattività. Soprattutto per le app più pesanti o complesse.
Con Android 16 aggiornamenti più rapidi e fluidi per le app del Play Store
Con la nuova tecnologia introdotta in Android 16, il periodo di inattività viene ridotto da diversi secondi a pochi millisecondi. Rendendo gli aggiornamenti praticamente impercettibili per l’utente. Il merito è di un cambiamento nel modo in cui vengono eseguiti gli script di compilazione interna del sistema. Che sono chiamati dexopt e dex2oat. E che sono spostati in una fase precedente del processo di installazione. In questo modo, la parte più pesante dell’operazione avviene prima che l’app venga temporaneamente bloccata. Garantendo un’esperienza più fluida e continua.
Il vantaggio principale dei Seamless App Updates si avverte soprattutto durante gli aggiornamenti multipli dal Google Play Store. Che già da tempo consente di installare più app in parallelo. Con Android 16, il processo diventa ancora più veloce. Soprattutto per quei software di sistema o applicazioni complesse che richiedevano lunghi tempi di compilazione.
In pratica, gli utenti noteranno meno interruzioni e tempi di attesa ridotti. Anche mentre il dispositivo aggiorna app essenziali come il browser, i servizi Google o le app di produttività. Google definisce la novità come un passo fondamentale verso un sistema operativo più efficiente. Che sarà capace di gestire in modo intelligente le operazioni in background senza compromettere la stabilità o le prestazioni del dispositivo.
Con Seamless App Updates, Android 16 rende l’esperienza quotidiana più fluida e continua. Eliminando uno dei fastidi più comuni per gli utenti. L’attesa durante gli aggiornamenti delle app.