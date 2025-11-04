Bimby TM7: nuove funzioni smart, controllo remoto e ancora più integrazione con Cookidoo

Vorwerk ha rilasciato un importante aggiornamento software per il Bimby TM7, il robot da cucina multifunzione lanciato all’inizio del 2025. Con questo upgrade, l’azienda introduce nuove funzionalità. Tutte novità pensate per rendere la preparazione dei piatti più automatica, personalizzata e digitale, rafforzando il legame tra il dispositivo e la piattaforma Cookidoo, ormai il cuore di Bimby.

Bimby TM7 e Cookidoo: tecnologia premiata e cucina sempre più intelligente

Il nuovo software porta tre grandi innovazioni. Nello specifico: Invia ricetta, Monitoraggio remoto e Ingredienti preimpostati, strumenti che migliorano la connessione tra app, robot e utente. Con “Invia ricetta”, ad esempio, basta scegliere una preparazione sull’app Cookidoo e toccare “Invia a TM7” per trasferirla direttamente sul robot, pronta da seguire passo per passo in Modalità Guidata. Si elimina così la necessità di passare da uno schermo all’altro, rendendo la cucina più fluida e senza interruzioni.

La funzione Monitoraggio remoto, invece, è una delle più attese. Tramite smartphone, l’utente può controllare lo stato della cottura e ricevere notifiche push alla fine della preparazione. In questo modo, il Bimby continua a lavorare in autonomia, mentre chi cucina può dedicarsi ad altro. Infine, la gestione avanzata degli ingredienti preimpostati porta l’automazione anche nella modalità manuale. Il robot calcola automaticamente tempi, temperature e velocità in base al tipo di alimento selezionato e al risultato desiderato. Riduce così l’errore e garantisce risultati costanti.

I vantaggi del nuovo upgrade

Il nuovo aggiornamento conferma la volontà di Vorwerk di fare del Bimby TM7 il centro di un ecosistema connesso, efficiente e accessibile a tutti. La piattaforma Cookidoo resta il fulcro dell’esperienza d’uso, offrendo preparazioni testate e guidate passo dopo passo. L’attenzione dell’azienda alla semplicità e alla qualità dell’interfaccia ha portato a due importanti riconoscimenti. Quali il Red Dot Award 2025 per il design e gli UX Design Awards 2025 nella categoria Product Award, che premiano le migliori esperienze utente a livello globale.

Il successo del Bimby TM7 conferma il ruolo di Vorwerk come pioniere nel campo della cucina digitale. L’ azienda ha infatti dato origine ad una tecnologia che si unisce alla tradizione culinaria per offrire un’esperienza domestica sempre più intuitiva e connessa.