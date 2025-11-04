BIE-1: supercomputer compatto che pensa come un cervello

A Hengqin, nel sud della Cina, è stato presentato un dispositivo che promette di far parlare tutto il mondo dell’informatica: si chiama BI Explorer (BIE-1) ed è descritto dai suoi creatori come il primo “corpo computazionale intelligente di tipo cerebrale” mai realizzato. Non stiamo parlando di un supercomputer tradizionale da sala server, ma di una macchina così compatta da poter stare comodamente sotto una scrivania, pur conservando la potenza di calcolo di un centro dati. Dietro il progetto ci sono il Guangdong Institute of Intelligent Science and Technology e due aziende nate all’interno dell’istituto, con l’obiettivo di unire prestazioni elevate e praticità domestica.

BIE-1: 1.152 core e 204 TB in un dispositivo silenzioso e “cerebrale”

Il BIE-1 ha dimensioni simili a un frigorifero monoporta, ma al suo interno nasconde 1.152 core CPU, 4,8 terabyte di memoria DDR5 e 204 terabyte di storage. Nonostante questa densità di componenti, produce meno di 45 decibel, più silenzioso di una conversazione normale, e consuma circa un decimo dell’energia di un supercomputer tradizionale. Anche sotto carico massimo mantiene temperature inferiori ai 70 °C senza sistemi di raffreddamento particolari, un risultato sorprendente per un dispositivo così potente.

La vera novità sta nell’architettura: Intuitive Neural Network (INN), pensata per imitare il funzionamento del cervello umano. A differenza dei modelli AI classici, spesso opachi e definiti “scatole nere”, le reti INN possono mostrare passo dopo passo il ragionamento alla base delle risposte. Utilizzano una logica a tre valori, combinando dati numerici, linguistici e sensoriali, e soprattutto riescono ad apprendere senza dimenticare informazioni precedenti, risolvendo uno dei problemi più complessi dell’AI: il catastrophic forgetting.

Intuitive Neural Network porta la potenza del data center a casa

Durante la presentazione, gli ingegneri hanno paragonato BIE-1 a “comprimere la capacità di una biblioteca intera in una silenziosa libreria”. Nei test, il sistema ha addestrato modelli su decine di miliardi di token in sole 30 ore, usando una singola configurazione CPU. La velocità di inferenza ha raggiunto i 500.000 token al secondo, prestazioni comparabili a interi cluster basati su GPU, ma con il 90% di consumo energetico in meno e costi hardware dimezzati.

Secondo Zhang Xu, direttore dell’istituto e membro dell’Accademia Cinese delle Scienze, BIE-1 potrebbe rivoluzionare il modo in cui la potenza di calcolo viene distribuita, spostandola dai grandi data center a uffici, laboratori o persino abitazioni private. Le applicazioni spaziano dalla diagnostica medica all’analisi finanziaria, fino ad assistenti digitali in grado di ragionare in modo più “umano”. In sostanza, il Guangdong Institute propone un futuro in cui le macchine non solo calcolano, ma spiegano come ci arrivano, aprendo la strada a una generazione di calcolo più interpretabile, sostenibile e sorprendentemente accessibile.