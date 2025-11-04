Euronics: il Black Friday arriva con grande anticipo

Se la frenesia del Black Friday fosse un film, sarebbe Die Hard, solo senza vetri rotti e urla disperate (si spera). Le offerte arrivano silenziose ma decise, e prima che qualcuno chieda “ma è davvero il momento?”, ecco che il carrello è già pieno. Una scena d’azione in ciabatte, praticamente. L’atmosfera è quella: adrenalina, attesa e l’inconfondibile sensazione di “stavolta faccio l’affare del secolo”. Euronics offre numerose opportunità per aggiornare i tuoi dispositivi. Una persona si trova davanti all’epico dilemma: aggiornare tutto o solo ciò che ormai grida pietà ogni volta che si accende? Una sola cosa è certa: quando partono gli sconti, si vive un piccolo trionfo domestico, come se si fosse appena disinnescata una bomba… ma la bomba è la carta di credito pronta a esplodere di gioia e non di drammi.

Euronics Selection solo per voi

Nel catalogo Euronics, si trova APPLE – iPhone 16 128GB Rosa a 699 euro, ideale per prestazioni quotidiane impeccabili. Da Euronics è disponibile APPLE – iPad 11″ Wi-Fi 128GB (2025) Rosa a 359 euro per studio e relax. Potenza estrema con SAMSUNG – Galaxy S25 Ultra 512GB Titanium Black a 899 euro in esclusiva Euronics. Per film e serie, SAMSUNG – Smart TV LED UHD 4K 75″ a 679 euro firmata Euronics. Pulizie precise? DYSON – Lavapavimenti WASHG1 Nero/Blu a 349 euro proposto da Euronics. Fascia premium con APPLE – iPhone Air 256GB Celeste a 1199 euro. Comfort gaming grazie a TRUST – Sedia gaming GXT703 RIYE GAMING CHAIR Black a 99 euro da Euronics. Styling capelli con DYSON – Piastra Asciugacapelli AIRSTRAIT PINK Pink a 349 euro che Euronics promuove. Efficienza domestica con PHILIPS PERFECTCARE COMPACT ESSENTIAL GC6840/20 a 89,90 euro di Euronics. Conclude la rassegna l’orologio SAMSUNG – Galaxy Watch8 Classic 46mm BT 2+64GB Black a 429 euro venduto da Euronics.